Çiya (Chia) tohumunun faydaları nelerdir? Çiya tohumunun besin değerleri ve yararları…

Çiya tohumları dünyadaki en sağlıklı yiyecekler arasındadır. Vücudunuz ve beyniniz için önemli faydalar sağlayabilecek besinlerle doludur. Çiya tohumları çok miktarda lif ve omega-3 yağ asidi, bol miktarda yüksek kaliteli protein ve birkaç temel mineral ve antioksidan içerir. Peki, Çiya tohumunun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Chia tohumları “süper tohumlar” olarak bilinir, çünkü az kalori bol miktarda besin sağlarlar. Diyet lifi, omega yağ asitleri (hem omega 3, hem de omega 6), kalsiyum, antioksidanlar; protein ile demir ve potasyum bakımından oldukça zengindirler. Bu, onları doygunluk endeksini arttırmaya, kardiyovasküler hastalıkları önlemeye, enflamasyonu azaltmaya, sinir sistemini korumaya ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olmaları için inanılmaz bir fonksiyonel gıda yapar. Bu eski yağlı tohum, hem Maya hem de Aztek uygarlıkları tarafından temel bir gıda kaynağı olarak kullanılmış ve Güney Amerika’da 5500 yıldır insan beslenmesinin bir parçası olmuştur. Şimdi, chia tohumunun sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım…

ÇİYA (CHIA) TOHUMU HAKKINDA

Çiya tohumları, çiya (chia) bitkisinin (Salvia hispanica) minik siyah tohumlarıdır. Genellikle siyah veya beyaz renklidirler, iki renk arasında önemli bir besinsel fark yoktur. Kahverengi tohumlar tamamen olgunlaşmamış demektir. Aslında, “chia” “güç” için kullanılan eski Maya kelimesidir. Meksika’da ortaya çıkan ve Maya ve Aztek kültürlerine dayanan bu tohumlar, omega-3 yağ asitleri, lif, protein, antioksidanlar ve kalsiyumdaki zenginlikleri ile bilinir. Aynı zamanda doğal bir müshil olarak kullanılır.

ÇİYA TOHUMUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 g çiya tohumunda aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 485 kcal

Lif: 10.6 g

Karbonhidrat: 42 g

Protein: 4.4 g

Kalsiyum: 17 mg

Manganez: 0.6

Fosfor: 265 mg

Potasyum: 44.8 mg

Sodyum: 5.3 mg

Çinko: 1 mg

Bakır: 0.1 mg

Toplam omega-3 yağ asitleri: 4915 mg

Toplam omega-6 yağ asitleri: 1620 mg

Tohumlar ayrıca 22 amino asitten 18’ini ve 9 esansiyel amino asidin tamamını, yani lizin, lösin, izolösin, metiyonin, treonin, triptofan, fenilalanin, valin ve histadin içerir.

ÇİYA TOHUMUNUN FAYDALARI

Çiya tohumunun sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

İltihapla mücadele

Chia tohumlarındaki omega-3 yağlarının, bitki bazlı bir diyetle tüketildiğinde vücudumuzdaki iltihaplanmaya karşı savaşmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Vücudun genelindeki iltihabı azaltmak hastalığın önlenmesinde en temel faktördür ve çiya tohumları bunun için yardımcı olabilir.

Sindirime yardımcı

Çiya tohumlarını tüketmenin diğer bir büyük özelliği, lif içeriklerinin sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceğidir. Çiya tohumlarının 28 gramı (1 ons) yaklaşık 11 gram diyet lifi içerir. Çiya tohumlarındaki çözünür ve çözünmeyen lif, besin emilimini artırabilir, kolesterolü azaltabilir ve genel sağlığınızı arttıracak kabızlığın önlenmesine yardımcı olabilecek bağırsak hareketine yardımcı olabilir.

Gelişmiş kaslar

Çiya tohumları ayrıca kas kütlesini artırmak ve korumak için gerekli olan bitki bazlı bir protein kaynağıdır. Vücut geliştirenler için çiya tohumu önemli bir proteindir vee yaklaşık % 20 protein içerir. Bu da diğer birçok tahıl ve tohumlardan daha fazladır.

Ağız sağlığı

Çiya tohumlarında kalsiyum, fosfor ve A Vitamini karışımı da dişlerinizin gücünü artırmaya yardımcı olabilir.

Ruh halinizi düzenler

Çiya tohumları vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilecek ve ruh halinizi artıracak bitkisel omega-3 yağları içerir.

Kemikleri güçlendirir

Çiya tohumları, kemik gücü için gerekli olan kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi birçok mineral kaynağıdır. Süt ürünleri güçlü kemikler için gerekli mineralleri sağlar, ancak, çiya gibi bitki kaynaklı kalsiyumun kemik yoğunluğunu arttırmada daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kan şekerinizi sabit tutar

Çiya tohumlarındaki yüksek lif içeriği kan şekerinizi sabit tutmanıza yardımcı olur. Lif, sindirimi yavaşlatır ve yemekten sonra kan şekerinin yükselmesini önler. Lif ayrıca doygunluğu veya dolgunluk hissini arttırır. Bu, özellikle kilo vermek isteyen insanların diyetine çiya tohumu eklediğinin en önemli göstergesidir.

Sağlıklı bir cilt

Çiya tohumları serbest radikallerin neden olduğu cilt hasarına karşı koruyucu olduğu bilinen antioksidanlarla doludur.