Çizmenin gıcırtısı kesildi

Körüklü çizme, efelerin olmazsa olmazıydı… Efelik adabı almayan bu çizmeyi ayağına geçiremezdi. Bu çizmenin bir diğer adı ise çıkardığı sesten dolayı ‘Gıcırdaklı'ydı. Bugün ise artık meraklıları dışında körüklü çizme kullanan kalmadı. Bazen geleneksel şenlik ya da düğünlerde giyiliyor. Zaman zaman da halk oyunları ekipleri talep ediyor. Bunun dışında körüklü veya gıcırdaklı çizmeyi kimse bilmiyor. Mustafa Karpuzcu ise 60 yıl önce çırak olarak başladığı yolda yürümeye devam ediyor. Kuşadası'ndaki tek körüklü çizme ustası…. Karpuzcu, günümüzde dükkanın alt katında fabrikasyon ağırlıklı ayakkabılar satıyor, üst katta ise meraklılarına ayakkabı ve körüklü çizme üretiyor.

USTA KALMADI

Karpuzcu oldukça dertli: “Tire, Söke, İncirliova, Aydın ve çevresinde körüklü çizme yapan ustaların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Yazın normal ayakkabılar satıyorum. Kışın talep olursa körüklü çizme imalatı yapıyorum. Tek başıma bu mesleği yaşatmaya çalışıyorum. Eskiden insanlar mesleği öğrensin diye çocuklarını emanet etmek için yarışırdı. Şimdi bu işleri merak eden çocuk yok. Maalesef ustalar bitti. Yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Bugünkü gençlikte, bizim dönemimizdeki kalfalık, çıraklık disiplini yok.”

O sesi çıkarmak hüner ister

Çizmeye ismini veren ‘Gıcırdak' için ustaların özel bir hüneri gerekir. Yürürken gıcır gıcır ses çıkarması için dikişten sonra kenarlarla orta boşluk arasında bir seviye farkı oluşur. Sahtiyan denilen keçi derisi gaz yağına batırılarak yüz yüze gelecek şekilde çiriş ile yapıştırılıp o boşluğa doldurulursa çizme gıcırdaklı olur. Her adım atışta gıcır, gıcır sesi çıkarır. Körüklü çizme siparişi verenler bu sesi özellikle ister, o sesi en iyi çıkaracak çizmeyi yapan ustayı bulurdu.

Son ustalardan Karpuzcu ise mesleği sırrını şöyle anlattı:

AYNI SON BEKLİYOR

“Sanat, meslek öğrenmek disiplin ister. Ustaya bakmak, dinlemek ister. En büyük öğrenme aracı öğretmemektir. Usta sürekli öğretmeye çalışırsa çırak kolayca unutur. Ama çalarak, izleyerek, kendince bir şeyler katarak öğrenirse unutmaz. Mesleğin geleceği ne olacak derseniz, onlarca el hüneri isteyen meslek gibi aynı sonu bekliyor.”