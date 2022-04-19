Çoban bulamadılar, nöbete başladılar

Yüksekova'ya 24 kilometre uzaklıktaki Karabey köyünde hayvancılıkla uğraşan besiciler, çoban bulamayınca, sırayla nöbet tutmaya başladı.

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Hakkari Yüksekova’da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlar, meralara çıkarılmaya başladı.

İlçenin Karabey köyünde hayvancılıkla uğraşanlar ise uygun çoban bulamıyor. 6 ay süreyle aylık 7 bin liraya çoban bulamayan havyan sahipleri, çareyi nöbet sisteminde buldu.

HER GÜN 3 KİŞİ



Besicilikle uğraşan aileler, kendi aralarında yaptıkları nöbet düzeniyle her gün 3 kişi olarak merada koyun sürüsünü güdüyor.

Köyde yaşayan 7 çocuk babası Enver Arslan (56), çoban bulamadıkları için başlattıkları yeni uygulamayı anlattı.

“DIŞARDAN ÇOBAN BEKLİYORUZ”

Arslan, “Şu an zor durumdayız. Aylık 7 bin liraya çoban bulamıyoruz. Köylüler olarak kendi aramızda nöbetleşe hayvanlarımızı güdüyoruz. Şu an çobansız bir şekilde hayvanlarımızı günlük çobanlık yaparak meralara çıkarıyoruz. Önceki yılların çobanları bile bu yıl çalışmak istemiyor. İlçeye dışardan gelecek çoban bekliyoruz” dedi.



“11 BİN TL İSTİYORLAR”

Köyde besicilik yapan Serhat Kara ise 7 bin liradan fazla ücret vermediklerini belirtti. Kara, gelen çobanların 10-11 bin lira ücret istediklerini söyleyerek, bu nedenle kendi koyunlarına kendilerinin baktığını söyledi. (DHA)

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