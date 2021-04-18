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Çoban köpeği, kuzunun ‘süt annesi’ oldu

Bursa'da küçükbaş yetiştiricisi Sezer Çubuk'un (29) baktığı 'Kezban' isimli kuzu, yeni doğum yapan çoban köpeğinden süt emiyor. Çoban köpeği, hem kendi 7 yavrusunu emzirirken hem de kuzuya 'süt annelik' yapıyor.

Güncellenme: 10:05, 18/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Çoban köpeği, kuzunun ‘süt annesi’ oldu

İnegöl’e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi’nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Sezer Çubuk’un baktığı koyun, geçen ay doğum yaptı. Çubuk, yavru kuzuya ‘Kezban’ ismini verdi.

Foto: DHA

Kuzuya annesinin sütünün yetmediğini fark eden Çubuk, diğer koyunlardan süt sağıp, Kezban’a biberonla içirmeye başladı. Bu sırada sürüdeki ‘Sarı’ isminin verildiği çoban köpeği de doğum yaptı.

Foto: DHA

HEM 7 YAVRUSUNA HEM DE KUZUYA SÜT VERİYOR

Bir süre sonra Çubuk, kuzusu Kezban’ın çoban köpeğinden süt emdiğini fark etti. Sarı’nın hem 7 yavrusuna hem de kuzusu Kezban’a annelik yaptığını gören Çubuk, şaşkınlık yaşadı. Çoban köpeğinin kuzuyu ve 7 yavrusunu emzirdiği anlar ise görüntülendi.

Foto: DHA

‘KÖPEĞİMİZ SÜT ANNESİ OLDU’

Durumu anlatan Sezer Çubuk, “Bu kuzu bizim Kezban kızımız, bir de Sarı köpeğimiz var. Kezbanı zaten diğer koyundan keçiden emziriyorduk. Köpeğimizin yavruları olunca koyunların olduğu yere köpeği de getirdik. Bir baktık ki Kezban, köpeği de emiyor. Biz de şaşırdık tabi. Bu normal bir şey değil. Çok şaşırdık ve bize değişik geldi. Yani kuzumuzun süt annesi de olmuş oldu. Kezbanın şu an karnı doyduğu için keyfi de yerinde. Allah izin verirse kocaman kuzu olacak ve Kezban da anne olacak” dedi. (DHA)

anne Bursa İnegöl süt
Yayınlanma Tarihi:09:58,