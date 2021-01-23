Çoban Şevki sosyal medya fenomeni oldu

Büyükdere Mahallesi’nde yaşayan Şevki Savan’ın yöresel konuşmaları ve doğal haliyle sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük ilgi gördü.

Kısa sürede on binlerce izlenme alan görüntülerde, günlük yaşamının yanı sıra, küçükbaş hayvanları yetiştirirken yaptıklarını anlatan Savan’ın doğal hali ve yöresel şivesi de çok ilgi çekti.

Ortaokul öğrencisi Şevki Savran, okuldan arta kalan zamanlarında ailesine yardımcı olmak amacıyla kendilerine ait 98 küçükbaş hayvanın bakımını gerçekleştirdiğini söyledi.

Sabah 06.00’da kalktığını ve günde 90 litre süt veren 98 küçükbaş hayvanla ilgilendiğini anlatan Savran, şunları söyledi:

* Doğduğumdan beri buralardayım. Çamurun içindeyim. Sabah geliyorum buraya, kendime bir çay demliyorum. Sonra koyunları meraya çıkartıyoruz ve dönüyoruz. Ertesi gün yine aynı işlemi yapıyoruz.

* İçinden gelmesi lazım. İçinden gelmedi mi hiçbir şey olmaz. Doktor olacağım dedin mi, zorla hiçbir şey olmuyor.

“GÖRÜNTÜLERDEN SONRA HERKES SELAM VERİYOR”

* Nuri Saltan ağabeyim bize bir video çekti. O video patladı sosyal medya üzerinde. Milyonlar izlemiş. O izleyenlere teşekkür ederim.

* Hayatım değişti. Nasıl değişti? Bizim burada pazar oluyor. Oraya gittim. Herkes, gelen geçen selam veriyor. “YouTuber Şevki”, “Nasılsın Şevki?”, “Merhaba Şevki” Herkes tanımış beni. İstanbula gitsem başımdan ayrılmayacaklar. Tanınmak iyi. (DHA)