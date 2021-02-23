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Çobanlar tesadüfen buldu, koruma altına alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 30 yıl önce çobanlar tarafından bulunan ve ancak iple girilebilen mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından korumaya alındı.

Güncellenme: 11:39, 23/02/2021
Hayat HaberleriYaşam
Çobanlar tesadüfen buldu, koruma altına alındı

Acıpayam’ın kırsal Dodurga Mahallesi’nde Aslan İni olarak bilinen dağlık alanda, 30 yıl önce çobanlar tarafından mağara bulundu. Uzun yıllar gizli kalan mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tabiat varlığı ilan edilerek, korumaya alındı.

Mahalle merkezinden yarım saatlik yürüyüş ile ulaşılan mağaranın içinde sarkıt ve dikitler bulunuyor. Yarım metre genişliğinde bir girişi bulunan mağaraya iple iniliyor.

(FOTO: DHA)

“BU MAĞARA TURİZME KAZANDIRILMALI”

Dodurga Muhtarı İlhan Aksoy, Aslan İni mevkiinin ilkçağdan kalma mağaralarıyla meşhur olduğunu söyledi.

(FOTO: DHA)

Mağaraların turizme açılmasını isteyen Muhtar Aksoy, “Burayı yıllar önce mahallemizin çobanları buldu. İçine ip yardımıyla iniliyor. Güzel bir mağara, içinde küçük odacıklar var. Yüksekliği 1 buçuk metre. Tavanında çok güzel sarkıtlar ve dikitler var. Fakat herkesten önce buraya defineciler gelmiş. İçeride ciddi tahribat yapılmış. Birkaç sarkıt kırılmış. Mahallemizin tanıtımı için önemli olan bu mağara turizme kazandırılmalı” dedi. (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Denizli İçeride
Yayınlanma Tarihi:09:55,