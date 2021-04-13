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Çobanlığın okulunu bitirdiler

Bayburt'ta açılan ‘Sürü Yönetimi Elemanı' yani çobanlık kursu tamamlandı. Kursu başarı ile tamamlayanlar sertifikalarını aldı.

Güncellenme: 12:01, 13/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Çobanlığın okulunu bitirdiler

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, sürü yöneticiliğinin daha cazip hale getirilmesi amacıyla başlatılan sürü yönetimi elemanı eğitimi kapsamında, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, sürüyü yönlendirme, sürünün beslenmesi, sürü bakım işleri ve sürü sağlığı ile ilgili görsel ve yazılı bilgiler verilerek konu ile ilgili işletme ziyaretleri ile tamamlandı.

KONUSUNDA HAKİM VETERİNERLER KATILDI

Sertifika töreninde konuşma yapan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, Bayburt'ta hayvancılığın önemini vurgulayarak, “Meraların sağlıklı sürülerle var olması, sürüye ve meraya hâkim sürü yöneticileri ile mümkündür. Bu nedenle konusuna hâkim Veteriner Hekimler ile verilen sürü yönetimi elemanı kursunun ayrı bir önemi vardır” dedi.

Esen, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2014 yılından itibaren uygulamaya konulmuş olan çoban istihdam desteğinden bu sertifika ile kursiyerlerimizin faydalanmaları ile sürü yöneticiliği daha cazip hale gelecektir. Tüm kursiyerlere ilgilerinden dolayı teşekkür ederim.” diye konuştu.

SERTİFİKALAR TÖRENLE VERİLDİ

Düzenlenen tören İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdürü Yardımcısı Gökmen Şengün, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan ve teknik personellerin katılımı ile ‘Sürü Yönetimi Elemanı' kursunu başarıyla tamamlayan 15 kursiyere sertifikalarının verilmesiyle son buldu.

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