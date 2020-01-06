Yeni doğan bir bebek aileye birçok değişiklik getirebilir. Ebeveynler neredeyse gününün büyük bir bölümünü bebeğine harcar ve ailenin tüm enerjisini bebeğe harcaması çocuğun kıskançlık duygusunun artmasına neden olabilir. Bu da çocukların bir kardeşe hazır olmasını engelleyebilir. Peki çocuğa kardeş haberi nasıl verilmeli?

Çocukların yeni doğan kardeşine karşı kıskançlık hissetmeleri ve tepki vermeleri normal olarak karşılanır. Anne ve babasına karşı öfkeli tavırlar sergileyebilir. Kardeşine duyduğu kıskançlık duygusundan dolayı hırçın ve huzursuz tavırlar sergileyebilir. Çocukların yaşadığı bu zorlu süreç bebek doğduktan sonra daha yoğun bir şeklide yaşanabilir. Anne ve babalar içinde oldukça zor olan bu durum ebeveynlerin tutumu ile zamanla normale dönerek kardeşini kabullenmesini sağlayabilir.

EBEVEYNLERİN TUTUMU NASIL OLMALIDIR?

KARDEŞİNİN OLACAĞINI ONA SİZ SÖYLEYİN: Hamileliğin ilerlemesi ile vücudunuzdaki en belirgin değişim karnınızın belirginleştiği dönemdir. Bu dönemde çocuğunuzu karşınıza alarak yeni bir bebeğin doğacağını ve bu bebeğin onun kardeşi olacağını ve birlikte çok güzel vakit geçireceğinizi söyleyin.

BEBEĞİN GELİŞME EVRELERİNDEN BAHSEDİN: Kardeşi doğduğunda onun neredeyse gün boyu uyuyacağından, beslenmesi için anne sütü alacağını ve kardeşiyle vakit geçirmesi için biraz büyümesi gerektiği hakkında bilgiler verin. Bunları anlatmanız bebeğiniz doğduktan sonra çocuğunuzun hayal kırıklığı yaşamasını önleyebilir.

SORULARINA CEVAP VERİN: Çocuğunuzun sorduğu her soruyu yanıtlamaya çalışın. Çevrenizdeki kardeşleri örnek verin, kendi çocukluğunuzdan, kardeşinizden bahsedin. Birlikte bebeklik fotoğraflarını, kıyafetlerini inceleyin.

ODASINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN: Yeni bir kardeş haberi çocuğunuzun endişe duymasına neden olabilir. Daha fazla karışıklık yaşamaması için odasında herhangi bir değişiklik yapmayın. Böylelikle çocuğunuz kendini daha huzurlu ve güvenli hissedebilir.