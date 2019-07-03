Çocuğa nasıl sebze yedirilir? Çocuklara sebze yedirmek için altın öneriler…

Genellikle çocuklar atıştırmalıkları daha çok severler. Abur cubur bazı çocuklar için vazgeçilmezdir. Bazen bunun önüne geçmenin zor olduğunu düşünerek bu yolda devam ederiz çünkü bu tip beslenmeye alışan çocuğunuzu zamanla zapt etmenin zorluğunu çok iyi bilirsiniz. Çocuklar özellikle sebzelere karşı ön yarglı olabiliyor. Peki anneler bu ön yargıyı nasıl kırabilir? Çocuğa nasıl sebze yedirilir?

Neden çocuğunuz sebze yemeyen bir çocuk geldi? Bu soruları kendinize sordunuz mu? Kendinize sormaya cesaretiniz mi yok? Bu sorularınıza yanıtını mı arıyorsunuz? O zaman bu yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bebeğiniz dünyaya gelir ve bir zaman sonra ek gıdaya başlarsınız. Bu dönem çocuğunuzla aynı masada yemek yemeye özen gösterin. Sabah öğlen akşam olmak üzere yemek masasını hazırlayın. Mümkün olduğunca tüm aile birlikte yemek yemeye çalışın. Çocuğunuz bu durumdan keyif almaya başlasın. Çocuğunuzu televizyon karşısında yemek yedirmemeye çalışın. Çocuğunuz için ayrı bir yemek yapmaya son verin. Evinizde bugün pırasa vardır ve bugün o yemek yenecektir. Çocuğunuz pırasayı sevmeyebilir ama zamanla iki üç kaşıkta olsa yemeye başlar. Evinizde sağlıklı her yiyeceğe yer verin. Çocuğunuza hazır gıdalar yerine meyve, sebze ve kuruyemiş gibi yiyecekler verin. Çocuğunuzu her türlü sebzeyle tanıştırın. Çocuğunuzun hevesle yediği abur cuburlar tüm iştahını keserek yemek yemekten adeta nefret eden bir çocuk haline getirebilir. Bu yüzden yemek yedirme konusunda biraz hassas davranın. Kolaya kaçıp çocuğunuzu ihmal etmemeye özen gösterin. Çünkü beslenme çocuğunuzun ruhen ve bedenen gelişmesine çok büyük destek sağlar. Tüm bunları yapmanıza rağmen çocuğunuz hala sebze yemiyor ise çocuğa farklı yöntemler deneyerek sebze yedirebilirsiniz. Bu yöntemlere gelecek olursak;

ÇOCUĞA SEBZE YEDİRMEK İÇİN ÖNERİLER

MEYVE SUYUNU KENDİNİZ YAPIN

Çocuklarınızın severek içtiği hazır meyve suları yüksek oranda şeker içerir. Market raflarının olmazsa olmazı bu içecekler raf ömrü uzatılmış katkı maddeleriyle doludur. Evimizde kendimiz meyve kuruları veya evinizde yenmeyen meyvelerin bir yandan israfını önlemek adına kaynatıp harika renklerde içecekler yapabilirsiniz.

TABAĞINI SÜSLEYİN

Havuçtan saçlar, kabaktan gözler yaparak tabağını süsleyin. Çocuğunuzu sebze yedirmede etkili yöntemdir.

ÇOCUĞUNUZA AÇIK OLUN

Yasadığınız bütün duyguları ona aktarın. Yediği yemeklerin sağlıklı ve sağlıksız olduğu hakkında yorumlar yapabilirsiniz.

ÖN YARGILI OLMASINA İZİN VERMEYİN

Bazen çocuklar yemeğin görüntüsünü beğenmez ve ben bunu yemeyeceğim gibi sözler sarf eder. Siz vazgeçmeyin çocuklarınızı ikna etmeye çalısın. Mesela sadece tadına bak beğenmezsen yemezsin gibi sözler çocuğunuzun yemeğin tadına bakıp belki de devam etmesini sağlayacaktır.

MUTFAKTA VAKİT GEÇİRİN

Birlikte yemekler yapın. Sebzelerinin renginin ve tadının güzelliğinden bahsedin. Taze fasulye yemeğini yapacaksanız fasulyeyi birlikte kırın. Kabak biber dolmasını birlikte doldurun.