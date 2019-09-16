Anne ve babaların çocukları ile yaşadığı iletişim problemleri, ev içerisinde huzursuzluğa sebep olabilir. Siz ne derseniz deyin sizi anlamayan bir çocuk zamanla sizi pes ettirme noktasına getirebilir. Ancak çocuğu ile iletişim sorunu yaşayan ebevynlerin aslında gerçek suçlu olduğu aşikardır. İşte çocuğu ile iletişim sorunu yaşayan ebevynlere öneriler…

İş yaşantısının getirdiği stres, ev işlerinin bitmeyen çileleri gergin olmamıza neden olurken aynı zamanda çocuğumuzla iletişim problemi yaşamamıza neden olabilir. Çocuğun söylediklerinin dinlenmemesi ona kendini önemsizmiş gibi hissettirir. Tüm bunlar çocukların çevresine sinirli ve gergin olmasına neden olabilir. Uzmanlar iletişiminin anne ve baba çocuk ilişkisinin temelini oluşturduğunu ve doğru iletişiminde altın kuralı olduğunu söylerken şöyle devam ediyor tutarlı davranmak, cesaret vermek, iyi dinlemek, açıklayıcı olmak, sen değil ben dilini kullanmanın gerektiğini ifade ediyor. Çocuğunuzla iletişiminizi, düşünce ve duygularına önem verdiğinizi göstererek ve onları ifade etmesine yardımcı olarak iletişim problemlerinizi çözebilirsiniz. Çocuğu ile iletişim sorunu yaşayanlar neler yapabilir? İşte çocuğu ile iletişim sorunu yaşayan ebevynlere öneriler…

ÇOCUKLARLA İLETİŞİM KURMA ÖNERİLERİ

1.Konuşmak ve birbirinizi dinlemek için zaman ayırın. Bunu yapmanın en kolay yolu aile yemekleri ve geziler olabilir.

2.Öfke, neşe, hayal kırıklığı, korku ve endişe dahil olmak üzere her türlü konu hakkında konuşmaya açık olun.

3.Çocuğunuzun beden dilinin size söylediklerini dinlemeye ve anlamaya çalışın.

4.Problemleri birlikte çözmeye çalışın. Çocuğunuz bir sorunla karşı karşıya kaldığında ona yardımcı olmaya çalışın.

5.Çocuğunuza her zaman doğruları söyleme konusunda cesaretlendirin ve destekleyin. Bunu yaparken de çocuğunuzu överek ona dürüstlüğün önemini vurgulayın.

6.Eleştiri ve suçlama yapmaktan kaçının. Eğer çocuğunuzun yaptığı bir şeye kızıyorsanız, neden tekrar yapmaması gerektiğini söyleyin.

7.İyi bir rol model olmak gerekir çünkü çocuğunuz sizi izleyerek sizin gibi davranır ve konuşur. Çocuğunuzla ve ev içerisinde saygı çerçevesi içerisinde konuşmak çocuğunuzun iletişimini olumlu yönde etkiler.