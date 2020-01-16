Çocukların yanıt almasına rağmen sürekli aynı soruyu sorması bazen çileden çıkarıcı olsa da bu çocukların gelişim sürecidir ve normal karşılanmalıdır. Ne kadar da cevap verseniz de bazen aynı soruyu farklı soru kalıplarıyla defalarca sorabilirler. Peki, çocuğun aynı soruyu defalarca sormasının nedeni nedir? Çocuklar neden çok soru sorar?

Çocuklar doğal olarak meraklılardır ve bu merakları teşvik edilmemelidir. Gelişimsel süreçlerinin bir parçası olarak soruları tekrarlamaya meyillidirler. Çocuklar fiziksel gelişimi, konuşma ve entelektüel gelişimi üzerine adeta çalışmaktadırlar. Çocuklar sürekli soru sorarak aynı zamanda konuşma becerilerini geliştirmektedirler. Beynin diğer bölgeleri eş zamanlı olarak yeni bilgiler kazanırken aynı zamanda kavramaya çalışıyor.

ÇOCUKLAR NEDEN ÇOK SORU SORAR?

Küçük çocuklar bu nedir? diye sorabilirler. Cevabın tekrarı aradıkları bilgiyi edinmelerine yardımcı olabilir. Önlük cevabı verirseniz, mutlaka tekrar tekrar soracaklardır çünkü bu onlar için yeni bir şeydir. Bu bir önlük, yemek yaparken kıyafetlerimin temiz kalması için kullanıyorum dediğinizde çocuk için daha açıklayıcı olabiliyor. Genellikle üç yaşlarındaki çocuklar gün içerisinde sürekli aynı soruyu sorabilir. Normal olan bu durum anne ve babalar için sorun haline getirilmemelidir. Tüm çocuklar büyüyor ve gelişim süreçlerini tamamlıyorlar ve bu nedenle çocuklar hoşgörülü karşılanmalıdır. Unutmamak gerekir ki çocuklar ömrünün sonuna kadar böyle olmayacaklardır. Okul çağına gelen bir çocuk artık daha az sorular sormaya ve cevabını aldığı soruyu genelde tekrar etmemektedirler. Çocuklara daha açıklayıcı cevaplar vererek çocuğun net olarak bilgi edinmesi de aynı soruları defalarca sormalarını kısıtlamaktadır.