Çocuğun boyunun uzaması için ne yapmalıyım?

SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Sağlık beslenme alışkanlığına sahip olmak, çocukların büyümesinde önemli bir faktördür. Vücudun gelişimini tamamlaması için doğru beslenmeye ihtiyaç duyar. Protein çocukların boyunun uzamasına önemli katkıda bulunur ve yumurta, et, soya fasulyesi gibi birçok besinde bulunur. Ayrıca çocukların ıspanak, havuç, elma gibi meyve ve sebzelerden yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamalısınız.

DÜZENLİ EGZERSİZ

Egzersizler obeziteyi önlemenin dışında çocukların kaslarının büyümesine yardımcı olur. Çocukların yüzme, yoga ve diğer eğlenceli aktivitelerden faydalanmalarını sağlayın. Aynı zaman da basit ısınma ve germe egzersizleri çocuklarınızın büyümesini destekler ve omurga ve kaslarını gelişmesine yardımcı olur.

YETERLİ UYKU

Çocukların vücutları, uyku süresince büyümelerini destekleyecek çeşitli hormonlar üretir. Bu nedenle her gün yeteri uykuya sahip olmalıdırlar. Bebekler her gün 11-13 saat uykuya ihtiyaç duyarken, okul çağındaki çocuklar her gün 10-11 saat uyumaya ihtiyaç duyarlar.

KALSİYUMU ATTIRIN

Kalsiyum açısından zengin olan süt ve süt ürünleri çocuklarınızın kalsiyum ihtiyacını karşılamasının yanı sıra çocuğunuzun boyunun uzamasını ve probiyotik etkisi sayesinde çocuğunuzun sindirim sisteminin çalışmasını sağlar. Bu nedenle günlük kalsiyum gereksinimlerini karşılamak ve kemiklerinin büyümesini sağlamak için çocuklarınızın her gün süt içmesini alışkanlık haline getirin.