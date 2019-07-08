Çocuğun tırnak yemesi nasıl önlenir? Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

Hiçbir aile çocuğunun tırnak yemesini istemez. Son derce rahatsızlık verici bu durum, zamanla aşırı bir hal alabilir. Çocuğunuz için önlem almak ve bu durumdan kurtarmak adına neler yapabilirsiniz? Çocuklar neden tırnak yer? Tırnak yeme alışkanlığı olan çocuğa nasıl davranmak gerekir? Tüm bu sorunların üstesinden nasıl geleceksiniz? Merak ediyorsanız cevapları haberimizde...

Genellikle küçük yaşlarda başlayan tırnak yeme alışkanlığı sıklıkla büyüme evresinde de devam edebiliyor. Her zaman bu tip olmasa bile bazı durumlarda ergenlik sonrasında tırnak yeme alışkanlığı başlayabiliyor. Bu davranış çoğunlukla çocuğun sorunlar yaşadığı ve bu sorunlar doğrultusunda böyle bir alışkanlık kazanmasına neden olabiliyor. Tırnak yeme alışkanlığı çevresinden yeteri kadar ilgi görülememesi ve aileden destek alamaması veya sıklıkla eleştirilere maruz kalarak kaygıların artmasına ve bu alışkanlığı kazanmasına neden olabiliyor. Ya da sadece ailesinde birinden görerek de bu davranışı kazanmasınabilir. Örneğİn; Evde annenin veya ablanın tırnak yemesi çocuğun bu davranışı taklit ederek kopyalamasına neden olabilmektedir.

ÇOCUKLAR NEDEN TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI KAZANIR?

Tırnak yeme davranışı öğrenilen bir alışkanlık olmasının yanı sıra altında yatan psikolojik sebeplere bağlı olabilmektedir. Uzmanlara göre bu alışkanlığın genellikle daha çok psikolojik nedenlerden ötürü olduğu saptanmaktadır. Bu psikolojik sebepler şunlar olabilir…

* Aileden yeterince sevgi ve ilgi görmeyen çocuklar.

* Aşırı eleştirilen dikkate alınmayan çocuklar.

* Çocuğun ters tepki alması sürekli eleştirilmesi.

* Anne babanın kaygılı ve tutumlu olması.

* Ailenin aşırı koruyucu ve otoriter davranması psikolojik olarak tırnak yeme alışkanlığına sürükleyebilir.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI NASIL BIRAKILIR?

* Çocuğunuzla konuşarak ona inandığınızı ve bu sorunun üstesinden birlikte gelebileceğinizi ona anlatabilirsiniz.

* Çocuğa gerekli psikolojik destek sağlanmalı onu daha çok dikkate alarak altında yatan gerçek sorunların çözülmesine gidilmelidir.

* Çocuğun ilgisini farklı yönlere çekebilirsiniz. Örneğin televizyon karşısında daha çok tırnak yiyorsa bu durumda sakız çiğnemesini sağlayabilirsiniz.

* Çocukların tırnaklarını fazla uzatmamak yerine daha derin kesmek işe yarayabilir. Çocukların tırnaklarına bakım yapması da tırnak yeme alışkanlığını azaltabilir.

* Çocuğunuz için acı oje kullanabilirsiniz. Geceleri de ince bir eldiven takmak tırnak yemeden koruyabilir.

* Çocuğu etkileyecek her türlü olumsuz davranışlardan kaçınılmalı. Ürkütücü hikayeler, filmlerden de uzak durulması gereklidir.