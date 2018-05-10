Çocuk istismarı ile ilgili doğru sanılan 5 yanlış

Türkiye'nin kanayan yarası 'çocuk istismarı'... Bir çocuğun fiziksel ve duygusal istismara uğraması, onun ömür boyu izlerini taşıyacağı bir travmaya sebep oluyor. Ailelerin bu konuda çok dikkatli ve tetikte olması gerektiğini belirten uzmanlar, konu ile ilgili bilincin artmasının istismarı önlemede en önemli adım olduğunu belirtiyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Psikolog Ayça Ferda Kansu çocuk istismarı konusunda doğru sanılan 5 yanlışı sıraladı ve rehber niteliğinde bilgiler verdi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Çocuk istismarı konusunda toplumda doğru sanılan yanlış bilgiler olduğunu ve bu nedenle gerçekleri bilmek ve farkında olmanın bu tür olguların önlenmesinde oldukça etkili olduğunu belirten Psikolog Ayça Ferda Kansu, önemli bilgiler verdi.

İstanbul'un pek çok farklı bölgesinde istismar üzerine aileleri bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiren, gönüllü olarak istismar mağdurlarıyla psikoterapotik süreçler yürüten Psikolog Ayça Ferda Kansu’nun en çok vurguladığı nokta ise istismarın sanıldığı gibi uzaklarda olmayabileceği…

NELER YAPILMALI?

1. Halk bu konuyu sürekli gündemde ve sıcak tutmalı. Bizlerin bu suçu işleyenleri engelleme ya da yargılama yetkimiz olmadığına göre, halk olarak biz, yasa yapıcılar üzerinde bu baskıyı oluşturmak ve bir an evvel sonuç almak durumundayız

2. Hükümet yakın zamanda bir çocuk istismarını önleme tasarısını Meclis’e getirdi. Ancak ne yazık ki tasarı yetersiz. Bu vakalarda aslolan “Asalım mı yoksa hadım mı edelim” gibi tartışmalarından ziyade suçu önlemek olmalıdır. Oysa tasarı önlemlere dönük bir tasarı değil. Biz halk olarak “ÖNLEM” başlığında ısrarcı olmalıyız.

3. Mevcut durum zaten yetersiz. Yeni gelen tasarı da yaş sınırına maalesef 12 diyor. Bu çok acı bir teklif. İnsanı ürküten bir yaklaşım. 13, 14, 15, 16 yaşındaki kızlarımız, oğullarımız çocuk değil mi? Buna kesinlikle itirazcı olmalıyız. İstatistikler gösteriyor ki istismar ve taciz davalarında, mağdurlar arasında cinsiyet farkı pek yok. Her 2 kız çocuğuna karşılık 1 erkek çocuğu istismara uğramakta. Biz yaş sınırını, dogmalara göre değil çocukların/insanların gelişimsel özelliklerine göre belirlemek durumundayız.

AİLELER DİKKAT!

Ailenin sürekli ve aşırı kontrolcü tutumu ne kadar ters tepecekse; sınırsızlık veya denetimsiz bir özgürlük de o derece yanlışlara sebep olacaktır. Ailelerin bu iki uç davranışı (büyük bir özgürlük alanı açmak ya da sürekli bir denetimci kuşatıcı tavrı) mağduriyeti de, failliği de körükleyecektir. Aileler sağlıklı birer birey yetiştirmek için önce kendi ruh sağlıklarından emin olmalı ve çocukları için baskıcı olmayan ancak kontrollü bir alan kurmalıdır.

İŞTE GERÇEKLER!

Çocuk istismarıyla ilgili toplumumuzda doğru sanılan pek çok yanlış bilgi var. İşte onlar…

1) “İstismar, taciz, tecavüz gibi olaylar sahipsiz çocukların başına gelir.”

Asla. Kesinlikle böyle bir şey yok, aksine bu vakalar genelde aile ve yakın çevrede yaşandığından sahipsizlik gerektirmez.

2) Suçlular genellikle meczup, yaşlı evsiz sokak tipleridir

Kesinlikle yanlış. Aksine suçlular (ne yazık ki genellikle erkek) 20-40 yaş aralığında, evli ve çocuklu kişilerdir. Dede, amca, enişte, dayı, abi, kardeş, baba… Evet ne yazık ki suçluların yüzde 90’dan fazlası erkek.

3) Bu tür olaylar genellikle, parklarda, boş inşaatlarda ya da ıssız yerlerde meydana gelir.

Bir yanlış daha… Hayır, maalesef yine istismarın çoğunlukla mağdurun yakın (aile, akraba, eş, dost) çevresinde gerçekleştiğini, olayın da gayet bilinen güzergahlarda geçtiğini görüyoruz.

4) Çocuktur yanlış anlamıştır, abartıyordur.

Yanlış. Zamana yayarsanız çocuğunuzun beden ve ruh sağlığını çok daha büyük tehlikeye atmış olursunuz. Çocuk yalan söylemez, hislerine güvenmelisiniz.

5) Bir kaç defa tekrar tekrar anlattıralım bakalım hep aynı şeyi mi söyleyecek, oradan ilerleyerek olayı çözümleriz.

Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Çocuğunuzla, sükunetle güvenli bir ortamda ve yalnızca bir kez konuşun. Mümkünse uzman eşliğinde olsun, ancak bu mümkün değilse de zorlayıcı ve yönlendirici sorular sormadan dinleyici olun. Çocuğa olan biteni defalarca anlattırmak yapabileceğiniz en büyük yanlışlardandır.