Çocuk yaşta eline aldığı iğne ve ipliği 70 yıldır bırakmadı

Burdur'da 12 yaşında başladığı terzilik mesleğini tam 70 yıldır sürdüren Ünal Katlanç (82), ilerleyen yaşına rağmen işini titizlikle yapıyor.

Burdur’da 1950 yılında ilkokulu bitirdikten sonra meslek öğrenmesi için ailesi tarafından çırak olarak verildiği terzinin yanında yetişen 3 çocuk ve 4 torun sahibi Ünal Katlanç, 70 yıldan bu yana terzilik yapıyor.

Berberoğlu Pasajı’nda 1976 yılından bu yana aynı dükkanda mesleğini sürdüren 82 yaşındaki Ünal Katlanç, “Yakınlarım mesleği bırakmamı istiyor. Fakat ev benim için cezaevi gibi olur. Meydandaki banklarda emeklileri otururken görüyorum. Üzülüyorum” dedi.

Mesleğin ilk yıllarında çok çırak yetiştirdiğini söyleyen Katlanç, son 40 yıldır kimsenin terzi olmak için yanına gelmediğini belirtti.

Katlanç, “Artık takım elbise, pantolon diktiren yok. Şimdi sadece konfeksiyon mağazalarından gelen paça kısaltma, fermuar değiştirme gibi tamirat işlerini yapıyoruz. Eskiden terziydik şimdi eskici olduk. Gençler de terzilik gibi bir sanatı değil de tamir yapmayı öğrenecek. Tamir de karın doyurmaz. Bu yüzden çırak yetişmiyor” diye konuştu. (DHA)