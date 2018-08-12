Çocukla tatilin püf noktaları

Bayram tatili yaklaşıyor. Eğer tatile çocuklarınızla birlikte çıkacaksanız, ‘Bavulunuzda neler olmalı? Tatilde nelere dikkat edilmeli, güneş kremi nasıl seçilmeli?’ gibi soruların cevabını bilmelisiniz…

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Tatil bavulunun olmazsa olmazları

– Kumaşı kuruyan ve UV korumalı mayo.

– Havuz kenarı kazalarını önlemek için kaydırmaz tabanlı ayakkabı/patikler.

– Çocuklar için üretilen sinek kovucu spreyler.

– Kolluk, simit, şişme yelek gibi yüzme yardımcıları.

– Denize özel bebek bezleri

– Oyuncaklar, uyku arkadaşı

– Güneş gözlüğü (6 aydan büyükse).

– Bebekler ve çocuklara özel güneş kremi.

– Pişik kremi, ateş düşürücü şurup, ateş ölçer gibi rutin sağlık kontrollerini yapabileceğiniz ürünler.

Çocuklar için güneş kremi nasıl seçilmeli?

– Güneş kremi en az 50 SPF güneş koruması içermeli.

– Bu ürünler paraben, oxybenzone, avobenzone, octisalate, octocrylene, homosalate ve octinoxate gibi kimyasal ürünler içermemeli.

– Mineral ve su bazlı ürünler tercih edilmeli.

– Cilt üzerinde bir katman şeklinde kalan kremler tercih edilmemeli.

Havuzlara dikkat!

Havuzlar, ortak kullanım alanı olduğu için ciddi anlamda enfeksiyon riski barındırır. Bu nedenle; havuza sokmadan önce çocuklara mutlaka duş aldırın. Çocuklarınıza havuza girmeden önce tuvaletini yaptırın veya mutlaka mayo bebek bezi kullanın. Çocukların gözlerinin klordan yanmaması için deniz gözlüğü, burnundan su yutmaması için burun tıkacı, kulaklarının basınçtan etkilenmemesi için kulak tıkacı gibi malzemeler kullanın.