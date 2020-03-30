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Çocuklar çizdikleri gökkuşağı resimleriyle vatandaşları evde kalmaya davet ediyor
Çocuklar çizdikleri gökkuşağı resimleriyle vatandaşları evde kalmaya davet ediyor
Şırnak'ın Uludere ilçesinde çocuklar, çizdikleri gökkuşağı resimlerini evlerinin penceresine yerleştirip vatandaşları evde kalmaya davet ediyor.
Yaşam 30 Mart 2020 - 10:45

Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde çocuklar kağıtlara gökkuşağı resmini çizip evlerinin pencerelerine asmaya başladı.

Gökkuşağı resimleriyle çevrelerine kendilerinin de evde kaldığı mesajını veren minik çocuklara vatandaşları evde kalmaya davet ediyor.

Türkiye’nin bir çok ilinde başlayan gökkuşağı akımına katılan Uludereli çocuklar, pencerelerine astıkları gökkuşağı resimleriyle arkadaşlarına yalnız olmadıkları mesajını veriyor. İHA