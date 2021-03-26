Çocuklar hedefi 12’den vurdu

BENCİK, Muğla'nın Yatağan İlçesi'ne bağlı küçük bir dağ köyü… Ancak bu köy, yıllardır okçuluk sporunun en önemli merkezlerinden biri durumunda. Bu başarının temellerini atan ise Bencik'te aile hekimliği yapan 48 yaşındaki Ejder Sözen… Sözen'in okçuluk merakı 14 yıl önce tesadüfen başlamış. Daha sonra bu tutkusunu görev yaptığı köydeki çocuk ve gençlere aşılamaya karar vermiş. Antrenörlük kurslarına giden ve deneyimlerini aktarmaya başlayan Sözen, serüvenini şöyle anlattı:

TARLALARDA ÇALIŞTIK

“Bir okçuluk takımı kurmak için 10 yaşındaki Emircan'la çıktım yola. Sonra Songül, Sena ve sayısı 30'a ulaşan Bencikli çocukla dolu dolu bir on yıl geçirdik. Köyün tütün deposunda kış aylarında, yaz aylarında ise tarlalarda bu sporu yaptık. Aile sağlığı merkezinin yanındaki boş alana poligon kurduk. İyi bir sporcu, iyi bir okçu olmaları kadar özgüvenli bireyler olabilmeleri için çalıştım.”

İSTİKLAL MARŞI'NI DÜNYAYA DİNLETTİK

BENCİKLİ sporcular çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmadan ödülle döndü. Sözen, “Milli takıma seçilmek ve bayrağımızı Avrupa'da, dünyada dalgalandırmak en büyük hayalimizdi. Ulusal çapta yarışmadan yarışmaya koştuk. Önce Songül sonra Emircan ve Sevda ile hayalimiz olan milli takıma seçildik. Emircan'la dünya, Sevda ile Avrupa birinciliği yaşadık. Bayrağımızı dalgalandırıp dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletmek nasip oldu. Bugüne kadar 184 madalya ve 37 kupa kazandık” dedi.

HEDEFİMİZ DAHA ÇOK GENÇ YETİŞTİRMEK

SÖZEN “Köylerimizdeki çiçeklerimiz olan çocuklarımızı yılmadan Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri ışığında yetiştiriyoruz. Gücümüzü bu ilkelerden alıyoruz” diye konuştu. Bencikli sporcuların 2 buçuk yıldır Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarıştıklarını belirten Sözen “Pandeminin her konuda olduğu gibi okçuluk sporunu da olumsuz etkilediği bir dönemde kırsal bir bölgede yaşıyor olmanın şartlarını avantaja çevirmeye çalışıyoruz” dedi.



TARLADA BAHÇEDE ÇALIŞTIK

Ejder Sözen çocukların antrenmanlarını kendi evlerinde tarla, bahçe gibi ortamlarda yapabildiklerini belirterek “Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz. Hiçbir başarı kolay elde edilmiyor. Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in çocukları ile çok daha başarılı sonuçlar elde etmek için her türlü mücadeleyi vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.