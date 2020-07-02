Çocuklar için araba koltuğunun önemi nedir?

Ebeveynlerin en büyük sorumluluklarından biri de çocuğunu arabaya bindirdiğinde onun güvenliğini sağlamaktır. Riskleri ortadan kaldırmak için çocuğunuza uygun bir araba koltuğu seçimi yapmak büyük önem taşır. Çocuğunuzu güvenle bindireceğiniz araba koltuklarının önemi bununla da kalmaz. İşte çocuk oto koltuklarının hayati önemi hakkında merak ettikleriniz

ÇOCUK OTO KOLTUKLARI NE İŞE YARAR?

Araçla yolculuk esnasında hız ne kadar düşük olursa olsun, herhangi bir kazada aracın iç yüzeyine sert bir şekilde çarpması güvenlik önlemi alınmadığı takdirde önüne geçilemez ancak eğer çocuk koltuğu kullanılıyorsa çocuğun çarpma riski azalır ve yaralanma ihtimali büyük oranda engellenmiş olur. Ancak çocuğunuzu güvende tutmak, çocuğunuz için uygun bir koltuk seçmeye ve doğru bir şekilde kullanmaya bağlıdır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta çocuğunuzun kilosuna, boyuna ve yaşına uygun koltuk seçimi yapılması gerekir.

Çocuğunuzu korumak onlara sevgi göstermenin bir yolu olduğundan, araba koltuklarını kullanarak yolculukları hem daha güvenli hem de çocuğunuzun rahat bir yolculuk yapmasını sağlayabilirsiniz. Çocuk oto koltukları, küçük çocukların kolaylıkla sığması için en iyi şekilde tasarlanmıştır. Çocuğunuzun yaşına ve boyuna uygun olmalarının yanı sıra çocukları kötü kazalardan korumaya yardımcı güvenlik sistemine sahiptirler. Bebekler için koruyucu emniyet kemerleri bulunur. Bu nedenle bebeğinize uygun bir araba koltuğuna sahip olmak, çocuğunuzla birlikte gönül rahatlığı ile yolculuk yapmanızı sağlar çünkü onları araç içinde korumanın en iyi yolu araba koltuğu kullanmaktır.

GÜVENLİĞİ İÇİN TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN

* Çocuklar ebeveynlerini her zaman taklit ederler. Bu nedenle yetişkinlerin arabaya bindiğinde emniyet kemerlerini takarak iyi bir örnek oluşturması önemlidir.

* Çocuğunuzla arabaya bindikten sonra sürüşe başlamadan öce tekrar emniyet kemerlerinin takılı olduğundan emin olun. Özellikle çocuğunuzun emniyet kemerinde bükülme veya takılı olmadığı durumlarda sürüşe başlamayın.

* Çocuğunuz kemerle oynuyor ve açabiliyorsa dikiz aynasından belli aralıklarla takip edin. Kemerinin açıldığını fark ederseniz arabadan inin ve kemeri tekrar takın.

* Çocuğunuz araba koltuğuna bindiğinde kayışlarla oynuyor ve bazı sorunlar çıkarıyorsa onları teşvik etmek için yolculuk sonrası onu ödüllendirin ve sürekli takipte kalın.