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Çocuklar için dijital sergi
Çocuklar için dijital sergi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO), 'TÜRKSAT-5A'nın yolculuğu' temasıyla çocuklara özel dijital resim sergisi düzenleneceğini açıkladı.
Yaşam 18 Aralık 2020 - 13:55

CBDDO’dan yapılan yazılı açıklamada, çocukların katılımıyla dijital resim sergisi açılacağı ifade edildi.

Açıklamada, çocukların sınır tanımayan özgür hayal güçleriyle, bu kez TÜRKSAT-5A’nın serüvenini resmetmek için boya kalemlerini ellerine alacakları, 4-12 yaş arası çocukların katılımına açık olan sergi için hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi.

Çocuklar yarışmaya, TÜRKSAT-5A’nın uzaydaki yolculuğuna dair hayallerini yansıttıkları resimlerle katılacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 27 ARALIK

Her bir çocuğun tek resimle katılabileceği dijital sergi için son başvuru tarihi 27 Aralık olarak belirlendi. Başvuru için gerekli bilgilere ‘turksat5aninyolculugu.cbddo.gov.tr’ sayfasından erişilebilecek.

Boya tekniğinin serbest olduğu yarışmada sisteme en fazla 10 MB büyüklünde fotoğraflar yüklenebilecek, resimler A4 ya da A3 formatında yatay olarak yapılacak.

Dijital sergiye katılmak isteyen çocuklar, resim çalışmalarının uygun formatta çekilen fotoğraflarını, gerekli bilgiler ile birlikte ‘turksat5aninyolculugu@cbddo.gov.tr’ adresine iletebilecek. (DHA)

 

Son güncelleme: 13:57 - 18.12.2020