Günümüz çocuklarının gününün tamamını evde geçirmeleri çocukların televizyon, tablet, ve telefona karşı bağımlılık hissinin oluşmasına neden olabiliyor. Aldıkları oyuncaklarla oynamayı reddetmeye başlayan çocuklara yeni oyunlar sunulmadığı takdirde mutsuz ve sıkılgan olabiliyorlar. İşte çocuklar için eğitici oyun örnekleri…

Çocuklar enerji doludurlar ve enerjilerinin atabilmeleri için onlara bazı imkanlar sunulması gerekir. Özellikle 4 yaş ve altı çocuklar daha çok ilgi ve alakaya ihtiyaç duyarlar. Bunun için onların merak duygularına gidermek ve dünyayı keşfetmelerini sağlamak için çeşitli aktivitelerle onlara cevap vermemiz gerekebilir. Bu sayede çocukların iletişim kurma becerileri, kaba motor gelişimi ve ince motor gelişimine destek vererek sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sağlayabiliriz.

Çocuklar her şeyi oyun oynayarak öğrenirler. Oynadıkları oyunlar sayesinde zeka gelişimi ve sosyal becerilerinde artış gözlenebilir. Çocuklarınızla birlikte bazı aktivitelerde birlikte zaman geçirmek onun daha mutlu ve güven duygularının gelişmesini sağlayabilir. Evinizde çocuğunuza sunacağınız çeşitli aktiviteler hem eğlenceli hem de eğitici olmasının yanı sıra güzel anılar biriktirmeniz için size yardımcı olacaktır. Peki çocuklarınızın bir yandan eğlenirken bir yandan öğrenebilecekleri oyunlar nelerdir? İşte çocuklar için eğitici oyun örnekleri…

4 YAŞ EĞİTİCİ OYUNLAR

SICAK-SOĞUK

Oyun oynayan kişiler arasından öncelikle bir ebe seçilir ve saklamak için bir nesne seçilmelidir. Ebe seçilen kişi oyun oynanan alandan çıkartılır ve seçilen nesne saklanır. Ebenin görevi saklanan nesneyi bulmaktır. Ebe nesneyi ararken yaklaştığında oyuncular sıcak uzaklaştığında ise soğuk diyerek nesneyi bulmasını sağlarlar. Ebe nesneyi bulduğunda başka birini ebe olarak seçer.

ÇOCUĞUNUZA NASIL BİR FAYDA SAĞLAR: Algılarının gelişmesine, dikkatinin artması ve sonuca ulaşma becerisinin artmasına yardımcı olur.

PUZZLE OYUNU

Çocuğunuz yaşına uygun bir puzzle alarak evde birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZA YARARI NEDİR: Puzzle oyunu çocukların problem çözme, öz güven ve el- göz koordinasyonunu sağlamasına büyük katkıda bulunur.