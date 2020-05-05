Çocuklar genellikle ana öğünler arasında acıkır ve atıştırmalık yiyeceklere ihtiyaç duyarlar. Aynı zaman da çocuklar için birçok paketli atıştırmalıklar son derece sağlıksızdır. İçeriği rafine un, şeker ve yapay malzemelerle dolu olan paketlenmiş gıdalar çocuğunuzun yemek yeme alışkanlıklarını değiştirir ve sağlıklı yiyeceklerden uzaklaşmasına neden olur. Peki, çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklar nelerdir?

Gelişme çağındaki çocukların tükettikleri besinlerin önemi büyüktür. Çocukların protein, karbonhidrat ve yağ besinlerini içeren öğünlere ağırlık verilmeli ve sağlıklı besinleri tüketerek vitamin ve mineralleri alarak bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamak gerekir.

Çocuklarınızın sağlığını tehdit den işlenmiş gıdalar yerine, çocuğunuzun ara öğünlerini enerji ve iyi beslenmesini sağlayacak gıdalarla doldurun. İşte çocuklarınızın severek tüketeceği hem lezzetli hem sağlıklı atıştırmalıklar…

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır besleyici bir tam tahıldır. Lif açısından oldukça zengin olan patlamış mısır çocukların severek tükettikleri atıştırmalıklardan biridir. Sindirim sitemine faydası büyük olan patlamış mısırı abur cubur olarak düşünebilirsiniz ancak patlamış mısırı evinizde kendiniz hazırlayarak çocuğunuzun enerji ihtiyacını karşılayabilir ve sağlıklı atıştırmalıklardan yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

MUZLU SMOTHİE

Potasyum ve kalsiyum açısından zengin olan muz çocuklarınıza ara öğün olarak verebileceğiniz mükemmel bir besindir. 1 adet muzu 1 bardak süt ile rondodan geçirerek lezzetli ve sağlıklı bir içecek çocuğunuzu akşam yemeğine kadar tok tutacak alternatiflerden biridir. Aynı zaman da muz kalp sağlığı ve böbrekler için yararlı meyvedir. Kabızlığı önlemeden kalp basıncını dengelemeye ve kalp kaslarını güçlendirmeye kadar sayısız birçok faydası bulunur.