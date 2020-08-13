Çocuklar neden sık hastalanır?

Çocuğunuzun sürekli hasta olması hem üzücü hem de yorucu bir süreçtir. Küçük çocukların bağışıklık sisteminin henüz yeterince gelişmemiş olması sebebiyle yetişkinlere oranla daha çabuk hastalanabilirler ve buna bağlı olarak soğuk algınlığına karşı daha savunmasız kalabilirler. Okul öncesi çocukluk dönemi hatta bebeklik döneminde de yaşanan soğuk algınlığı şikayetlerinin sayısı neredeyse yıl boyunca 6-10 defaya kadar görülebilir ve bu ortalama da normal olarak kabul edilir.

Soğuk algınlığının belirtileri arasında hapşırma, burun tıkanıklığı, öksürük ve ateş en çok şikayet edilen sorunlar arasında yer alır. Aynı zamanda halsizlik ve iştah kaybı da oldukça yaygındır. Genellikle çocuklarda soğuk algınlığının verdiği bu semptomlar 1 haftada sona erer ancak daha uzun sürmesi de söz konusu olabilir.

Çocukların özellikle kış aylarında, kreş veya okul döneminde daha sık hastalanması kaçınılmaz olabilir. Ancak soğuk algınlığı problemleri beraberinde kulak enfeksiyonu veya zatürreye neden olabilir. Bu nedenle hastalığın takibi çok önemlidir. eğer çocuğunuz hastalandığında aynı zamanda ateşi varsa normal karşılanabilir fakat hastalık başlamasından birkaç gün sonra ateşlenme sorunu var ise vücutta bir enfeksiyon olduğunun sinyalini verebilir. Çocuğunuz hastalandığında özellikle aşağıdaki bazı belirtileri yaşıyorsa mutlaka doktora götürmeniz gerekir çünkü bu belirtiler çocuğunuzda durumun daha ciddi sorunlara yol açtığının bir göstergesi olabilir.

– Kulak ağrısı

– Ateşinin 40 derece veya üzerinde olması

– Cilt döküntüsü

– Nefes almakta zorluk ya da hızlı nefes alması

– Öksürük

Çocuğunuz hastalandığında hemen bir ilaca başvurmak doğru değildir ancak çocuğunuzun hastalığı artıyor ve daha da kötüye gidiyorsa ilaç verilebilir. Bu gibi durumlarda doktorunuzun reçete ettiği ilaçları kullanmak oldukça önemlidir.