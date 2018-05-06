Çocuklar, sağlıklı beslenmenin ipuçlarını Dedektif Duru ile bulacak

'Dedektif Duru Gerçeğin Peşinde' serisi, 11 yaş ve üzeri tüm çocuklara sağlıklı beslenmenin ipuçlarını sunacak. Bilim ve Sağlık Habercisi Esra Öz'ün kaleme aldığı, serinin ilk kitabı olan Sağlıklı Beslenmenin Gizemli İpuçları, uzmanlar eşliğinde sağlıklı beslenme ve medya okuryazarlığı bilincini oluşturmayı hedefliyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sağlık alanında yoğun bir bilgi kirliliğine maruz kaldığımızı belirten Bilim ve Sağlık Habercisi Esra Öz, çocukları bu kirlilikten kurtarmak için Dedektif Duru Gerçeğin Peşinde serisine başladığını söylüyor. Serinin ilk kitabı olan Sağlıklı Beslenmenin Gizemli İpuçları, 11 yaş ve üzeri bütün çocuklara, sağlıklı beslenme ve medya okuryazarlığı bilinci aşılayacak.

“Bu serüvende bilimsel ve eleştirel düşünce ile problemleri nasıl çözeceğinizi öğreneceksiniz.” diyen Öz, medyadaki bilgi kirliliğine karşı bu seriyi yazmaya karar verdiğini anlattı. Kitabın ana karakteri Dedektif Duru ile birlikte çocuklara, öğretici bir maceranın kapılarını aralayan Öz, kitabı uzmanlarla birlikte hazırladı.

“AİLELERİN KAFASI KARIŞIK”

Bilim ve Sağlık Habercisi, Biyolog Esra Öz, “Özellikle beslenme konusunda tartışmaların bitmediği, ailelerin kafasının sürekli karıştığı bir hal almaya başladı. Medyada oluşan bilgi kirliliği kitaplara da sıçrayınca, buna bir çözüm üretmem gerektiğini düşündüm. Bu konuda çocuk kitaplarının önemini fark ettim ve karakterler kurgulayarak uzmanları gerçek hayattan seçtim. Yaşananlar hayal ürünü de olsa mesajların gerçek olduğu ve bilimsel temellere dayandığı bu çalışmayı hazırladım.” dedi.

Bu kitabı, bilim ve sağlık iletişiminin geliştirilerek, medya okuryazarlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için hazırlayan Öz, hayatımızın temel taşı olan sağlığın medyadaki yerini belirlemek için yazdığını dile getirdi. Bilimsel ve eleştirel düşünce ile yaklaşarak problem çözen çocukların yetişmesinin önemini vurgulayan Öz, kitabı bilinçli ebeveyn ve toplumu doğru yönlendiren öğretmenler için hazırladığını söyledi.

KİTAPTA DÜNYACA ÜNLÜ UZMANLAR YER ALDI

Kitapta yer alan uzmanlar hakkında bilgi veren Öz, şunları söyledi: “Beslenme konusunda araştırmaları Nature gibi dünyaca ünlü bilimsel dergilerde yayımlanan Harvard Üniversitesi'nden Dr. Semir Beyaz, çocukların dilinden konuşmam için en tepkili eleştirileri yaptı ve kitap onun önerileriyle şekillendi. Çocuk sağlığı ve diyabet konusunda çalışmalarıyla tanınan Yale Üniversitesi'nden Dr. Eda Cengiz, çocuklar için hassasiyetle yaklaşarak, gelecek nesillerin sağlıklı yaşaması ve obezite ile gelen hastalıklardan korunması için olması gerekenlere dikkat çekti. Sağlıklı beslenmenin bir ekip işi olduğunu sürekli vurgulayan Diyetisyen Dr. Banu Salman, kitaptaki tüm beslenme önerilerini ve detaylarını bilimsel çerçevede belirlememde destek oldu. Klinik Psikolog Efsun Tatar, çocuk psikolojisi açısından değerlendirdi. Bilimsel düşünce ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları konularında doğru yönlendirmek için her kelimeyi dikkatle okuyup seçmeme yardım eden Uzman Psikolog Handan Odaman Uşaklıgil, hem kurgu hem de psikolojik çerçeveden incelikle yaklaştı. Pupa Yayınları'ndan çıkan kitabın çizimlerini Almanya'dan Burcu Yıldız hazırladı.”