‘Çocuklar üşümesin’ diye yola çıktılar….

Hayatında hiç doğum günü kutlamamış simitçi çocuğa pastalı sürpriz... Pizzayı sadece televizyonda görmüş çocuğa pizza kargosu... Lösemi hastası çocuğun konser hayalini gerçekleştirmek... Engelli çocuğu hayranı olduğu sanatçıyla tanıştırmak... Bu saydıklarımız 45 gönüllüsü olan "Çocuklar Üşümesin" grubunun tamamen kendi imkanlarıyla yaptıkları... Şimdilik sadece Diyarbakır'da mutluluk dağıtan ve ünleri ülke geneline yayılan grup, daha fazla 'iyilik' yapmak istiyor. Tek ihtiyaçları ise kendilerine destek verecek sponsorlar. İşte yüreğimize dokunan topluluğun kısa zamanda yaptıkları ve yapmak istedikleri...

Diyarbakır’da iki yıl önce sosyal medya üzerinden bir araya gelen gönüllüler, ‘Çocuklar Üşümesin’ hareketi başlattı.Başlangıçta 3 kişiyle yola çıkan topluluk zamanla 45 gönüllüye yükseldi. Kendi imkanları dahilinde birçok güzel işe imza atan topluluğun daha çok çocuğa ulaşabilmesi için sponsora ihtiyacı var.

“AMACIMIZ YARDIMLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK”

Çocuklar Üşümesin Topluluğu Başkanı Gülbahar Akbalık, “Bunları yaparken aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artırmayı da amaçlıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz. Bazen yaptığımız bir faaliyetten onlarca insan etkilenip aynı girişimlerde bulunabiliyor” dedi.

“SPONSORA İHTİYACIMIZ VAR”

“Amacımız maddiyatla elde edilemeyecek, gerçekleşmeyecek şeyleri gerçekleştirmek” diyen Gülbahar Akbalık, “Yani bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Engelli çocuğumuz Rüzgar, Çukur dizisinde oynayan Aras Bulut İynemli ile tanışmayı çok istiyordu. Bunu sosyal medyada paylaştık ve hemen bizimle irtibata geçtiler. Rüzgar'ı Aras Bulut İynemli'yle tanıştırdık. Lösemi hastası 13 yaşındaki Bünyamin bir sanatçıyla konser vermeyi hayal ettiğini söylüyordu. Haluk Levent ile bir araya getirdik ve birlikte konser verdiler. Daha önce doğum gününü hiç kutlamayan 8 yaşındaki Taylan'a doğum günü düzenledik. Önümüzde daha uzun yol var, yapacağımız çok şey var” diye konuştu.

Etkinlikler için sponsorlara, özellikle ünlü kişilerin ve kurumların desteğine ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Akbalık “Çogu zaman araç sıkıntısı çekiyoruz. Topluluğumuzla bir şeyleri gerçekleştirebileceğimiz ve toplanabileceğimiz bir mekânımız yok. Her şeyi kısıtlı imkânlarla, kendi aramızda halletmeye çalışıyoruz” dedi.