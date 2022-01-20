Çocuklar yılın sözcüğünü seçti

Oxford University Press, pandemi dönemiyle beraber sık sık karantinaya giren ülkedeki çocukların "kaygı"yı yılın sözcüğü olarak seçtiğini bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Pandemi döneminde sık sık okullara ara veren ve karantinaya gidilen yerlerden biri de İngiltere’ydi. Araştırmacılar, ülkede yaşanan Covid tehlikesi üzerine çocukların sözcük seçimlerini inceledi.

Oxford University Press’teki (OUP) sözlükbilimciler; sağlık, esenlik ve karantinaları tartışmak için kullandıkları sözcükleri soran 8.000’den fazla öğrenciyle yapılan bir anketi kullandı. Ankete katılanların beşte birinden fazlası bir numaralı kelime olarak “kaygı”yı seçti.

Kaygıyı, izole ve zorlayıcı sözcükleri takip etti.

YETİŞKİNLERİN KULLANDIĞI DİL ETKİLİ

On yıldan fazla bir süredir, OUP’nin Çocukların Dili bölümündeki sözlükbilimciler, uzmanlar ve akademik araştırmacılar; çocukların kelime dağarcığındaki ve kendini ifade etmedeki değişikliklerini analiz ediyor. Ve sonuçlara göre yeni sözcükleri sözlüğe ekliyor.

Bu yıl da kendini izole etme gibi yeni ifadeler eklenecek.

OUP erken çocukluk ve evde eğitim müdürü Helen Freeman şunları söyledi: “Araştırma, çocukların kendini ifade etme, öğrenme ve refah açısından oynadığı hayati rolü vurguluyor. Çocukların evde ve okulda dil gelişimini desteklemeye yatırım yapmamız her zamankinden daha önemli.”

Freman, yetişkinlerin kullandığı sözcüklerin çocukların diline nasıl yansıdığını ve ihtiyaç duydukları sözcükleri yetişkinlerden duyarak karşıladıklarını da vurguladı.

Araştırmacılar, bulguların Covid-19 ve karantinanın gençler üzerindeki sosyal etkisini ortaya koyduğunu söylüyor. Aynı araştırmaya göre geçen yıl da çocuklar için yılın sözcüğü corona virüsüydü, 2019’da ise Brexit.

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