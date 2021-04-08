Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çocuklar yine el ele tutuşabilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde Boğaçayı Parkı’nda tahrip edilen el ele tutuşan çocuk heykellerini onararak, tekrar yerine monte etti.

Güncellenme: 15:36, 08/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Çocuklar yine el ele tutuşabilecek

Boğaçayı Parkı'nda bulunan el ele tutuşan 7 çocuk heykeli geçtiğimiz aylarda tahrip edilmişti. Bir heykel yerinden sökülüp götürülürken, bir heykelin sadece bacağı bırakılmış, diğer heykellerin de kol, parmak ve bacakları kırılmıştı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı, olayın ardından zarar gören heykelleri onarılması için çalışma başlattı. Heykeller, eseri yapan Bitki Sanat Peyzaj Atölyesi tarafından onarılarak, eksik olan bölümleri tamamlandı.

Bakım yapılan heykeller boya işleminin ardından Boğaçayı Parkı'ndaki yerlerine monte edildi. Sosyalleşmenin dijitalde değil mahallede olduğunu ve mahalle kültürünün önemini vurgulayan el ele tutuşan 7 çocuk heykeli tekrar yerlerine kavuştu. (İHA)
İlginizi ÇekebilirAtatürk heykelini hurda diye sattılarAtatürk heykelini hurda diye sattılar

İlginizi ÇekebilirTekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran şüpheli tutuklandıTekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran şüpheli tutuklandıİlginizi ÇekebilirBekir Coşkun'un heykeline yönelik alçak saldırıya Tunç Soyer'den tepkiBekir Coşkun'un heykeline yönelik alçak saldırıya Tunç Soyer'den tepki
Antalya Atatürk Bekir Coşkun bitki Çocuk Emniyet heykel IŞİD izmir Konyaaltı Polis Samsun Sanat Tekirdağ Terör terör örgütü