Çocuklara kalem tutturma yöntemleri nelerdir?

Çocukların her yeri çizmesi, adeta onları rahatlatıyor ve bıraktıkları karalamaları sanki bir eser gibi görüyorlar. Tam olarak kalem tutma aşaması her çocukta farklılık gösterebilir. Bazı çocuklar eline kalemi doğru bir şekilde alıp çizim yapsalar da bazı çocuklar kalem tutmada bir takım sıkıntılar yaşayabilirler. Kalem tutmak ve yazıp çizebilmek zamanla oluşabilecek bir beceridir. El ve göz koordinasyonları, parmakla sabit tutabilme ve kasları kontrol edebilme emek isteyen ve koordinasyon gerektiren hareketlerdendir. Çocukların daha okunur harfler yazabilmesi daha net anlaşılır çizgiler çizebilmesi için ince motor gelişiminin desteklenmesi gerekir. Çocuklara alışkanlık kazandırmak zor bir süreçtir ama imkansız değildir. Sizin tutumunuz çocuğunuzun hayatının her döneminde çok büyük önem taşımaktadır. İşte çocuklara kalem tutturma yöntemleri…

ÇOCUKLARA KALEM TUTTURMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Normal kalem tutuşu: üç parmak ile yazılır. Bu parmaklar başparmak, işaret parmağı ve orta parmaktır.

Çocukların el ve parmak kaslarını güçlendirebilirsiniz. Bunun için oyun hamurundan küçük parçalar koparabilir oyun hamurundan yuvarlak top şekli yapabilirsiniz. Ponponları sırası ile büyük küçük kutulara koyabilirsiniz. Legolarla hem eğlenceli vakit geçirip hem de onları takıp çıkarabilirsiniz.

TIRTIL KALEM TUTUŞU

İşaret ve başparmağınızı kullanarak kalem orta parmak üzerinde ileriye doğru tırtıl gibi hareket ettirilir. Çocuğunuzun eli alıştıktan sonra sürekli yapmasını sağlayabilirsiniz.

AĞAÇKAKAN KALEM TUTUŞU

Kalemi ucuna doğru tutarak yalnızca üç parmakla öne ve arkaya doğru çizebilirsiniz. Çocuk elini sabit tutarak ağaçkakan kuşunu hayal eder gibi parmaklarını kullanmasına izin verebilirsiniz.

HELİKOPTER TUTUŞU

Kalem üç parmak ile tutularak helikopter pervanesini döndürür gibi döndürerek her dönüşte bir parmak değiştirilir.