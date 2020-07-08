Çocuklara kitap okumayı sevdirmek için neler yapılabilir? Çocuğa okumaya sevdirme önerileri…

Çocuklarınızı ekran başından kaldırmak ve çeşitli tablet ve bilgisayar oyunlarına daha az vakit ayırarak kitap okumalarını ve bu sayede gelişimlerini güçlü bir şekilde desteklemek istiyorsanız işte bunun için işinize yarayacak bazı öneriler…

Tüm anne ve babalar çocuklarının kitap okumasını isterler. Çocuğunuzun kitapları sevmelerini sağlamak onların bağımsız olarak okumalarını, kendilerini daha iyi ifade etmelerini, kelime dağarcıklarının gelişmelerini, hafızalarının kuvvetlenmesini ve gündelik hayatta sorunları daha iyi kavramalarına olanak sağlar. Ancak çocuklara kitap okumayı sevdirmek uzun bir yoldur ve tam anlamıyla sabır ister.

ÇOCUĞUNUZUN KENDİ KİTAPLARI SEÇMESİNE İZİN VERİN

Çocuğunuza sevdiğiniz kitapları önerebilirsiniz ancak kendi tercihlerinin olduğunu unutmayın. Çocuğunuz küçükse aynı kitapları tekrar tekrar okumak isteyebilir ancak sonunda başka kitaplara geçmek isteyecektir.

ÇOCUĞUNUZU ERKEN YAŞLARDA KİTAPLARA ALIŞTIRIN

Çocuğunuzun okumayı sevmesini istiyorsanız küçük yaşlarda onlara kitap okuyun. Kitap okuma saatlerini rutin bir hale sokun örneğin, her akşam yatmadan önce veya akşam yemeğinden hemen sonra ancak her gün kitap okuyarak okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olun.

ÇOCUĞUNUZUN KİTAP OKUYABİLECEĞİ BİR ALAN OLUŞTURUN

Evde çocuğunuzun dikkatini dağıtmayacak bir yer bulun. Televizyon ve bilgisayar gibi bağımlılık yapan araçlardan uzak olmasına dikkat edin. Çocuğunuzun belirlenen okuma süresi boyunca aktif olarak kitap okuduğundan emin olun.

ROL MODEL OLUN

Çocuğunuzu okumaya alıştırmanın en iyi yolu böyle bir aktivitenin için de kendinizin de bulunması olacaktır. Çocuklar ebevynlerinin davranışlarını taklit eder ve bu nedenle onlara okumayı sevdirmek için sizin de okuduğunuzu görmelerini sağlayın. Çocuğunuzla okuduğunuz kitaplar hakkında konuşabilir, bu sayede okuma sevginizi göstererek onları da okumaya teşvik edebilirsiniz.

YAŞINA UYGUN ÇİZGİ ROMANLARLA ÇOCUĞUNUZU İLGİSİNİ UYANDIRIN

Çocuğunuzun sevdiği çizgi romanların kitaplarını alarak kitap sevgilerini geliştirebilirsiniz. Onların anlayabilecekleri ve yaşına uygun kitaplar olduğundan emin olun.

EVİNİZİN HER YERİNDE KİTAPLARA YER VERİN

Evinizde kitapların yanı sıra dergi ve gazete gibi okuyabileceği diğer materyalleri bulundurun. Evinizin her köşesinde okuyabileceği şeyler sunmak çocuğunuzu okumaya teşvik edebilir.