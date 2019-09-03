Çocuklara nasıl meyve yedirilir? Çocuklara meyve sevdirme yöntemleri

Çocuklar meyve yemeyi sevmemesinin altında kazandığı yeme alışkanlıkları olabilir. Çocuğa sunulan bazı yiyecekler meyve yemesini engelleyebilir. Bir çok vitamini içerisinde barındıran meyveler çocukların zeka ve beden gelişimi için oldukça faydalıdır. Bu nedenle çocukların meyve yemesi şiddetle önerilir. Peki çocuklara nasıl meyve yedirilir? İşte çocuklara meyve sevdirme yöntemleri...

Çocuklar bebeklikten itibaren beslenme alışkanlığı kazanmaktadır. Bu alışkanlık hayatı boyunca devam edebilirken bazen değişebilmektedir. Çocuklara çok küçük yaştan itibaren hazır gıda vermekten uzak durmak gerekir. Kapalı paketlerdeki ürünleri çok fazla tüketen çocuklar meyve ve yemek yeme konusunda geride kalabilirler. Çocuklara ara öğünlerinde mutlaka meyve hazırlamak ve buna alışmasını sağlamak gerekir. Meyve yiyen çocuklar zamanla alışacak siz hazırlamadan bile meyve isteyeceklerdir. Yaz kış çeşit çeşit meyveleri çocuğunuza ister bir tabakta isterseniz sıkarak meyve suyu yapabilir veya evinizdeki fazla meyvelerden çocuklarınıza şifa deposu kompostolar hazırlayabiliniz. Çocuğunuz meyve yemek istemiyorsa bazı yöntemlerle çocuğa meyve yeme alışkanlığı kazandırabilirsiniz. İşte çocuklara meyve sevdirme yöntemleri…

ÇOCUKLARA MEYVE SEVDİRME YÖNTEMLERİ

-Meyveleri küçük dilimler halinde doğrayıp meyve çubukları takabilirsiniz örneğin muz, çilek ve kivi

-Karpuz kavun gibi meyveleri meyve doğrayıcıları ile farklı şekilde keserek yedirebilirsiniz.

-Nar kırmızı taneleri ile dikkat çekici bir meyvedir. Derin bir kaseye narı ayıklayarak kaşıkla yedirebilirsiniz.

-Birlikte portakal sıkabilir veya portakal ve mandalina gibi meyveleri bir tabağa soyarak onun dikkatini çekip yemesini sağlayabilirsiniz.

-Özelikle yaz meyveleri görünümü itibarı ile daha çekici gelebilir. Yaz aylarında çocuğunuz parkta oynarken enerji kaybedecektir. Onun için bir porsiyon meyve hazırlayabilirsiniz. Örneğin kiraz, kayısı gibi. Çocuğunuz bu meyveleri yiyecek ve sevmeye başlayacaktır.