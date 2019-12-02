Sevdikleri biri öldüğünde, çocuklar bu durumu farklı şekillerde hissederler ve gösterirler. Çocukların bu sorunla nasıl başa çıkacakları, yaşları, ölen kişiye ne kadar yakın hissettikleri ve aldıkları desteğe bağlıdır. Peki, çocuklara ölüm nasıl anlatılır? Çocuğa birinin öldüğü nasıl söylenir?

Çocuklar iyi ya da kötü olayları yetişkinler gibi karşılamaz. Çocukken yaşanan trajik olaylar birey olma yolund psikolojik sorunlara neden olabilir. Çocuklar için bu trajik olaylardan biri de ölümdür. İşte ebeveynlerin sevdiklerini kaybeden bir çocuğa yardım etmek için yapabilecekleri bazı şeyler:

ÖLÜM HAKKINDA KONUŞURKEN, BASİT VE NET KELİMELER KULLANIN: Birinin öldüğünü çocuklarınıza açıklarken çocuğunuza özen göstererek yaklaşın. Basit ve doğru kelimeler kullanın. Örneğin, ‘Size söyleyecek üzücü haberlerim var. Büyükanne bugün öldü.'' Çocuğunuza sizi anlaması için zaman verin.

DİNLE VE RAHATLA: Her çocuk sevdiği birinin ölümüne farklı tepki verebilirler. Bazı çocuklar ağlarken, bazıları yalnızca soru sorabilir. Diğerleri hiç tepki vermiyor gibi davranabilirler. Çocuğunuza sarılın ve güven vermek için çocuğunuzla birlikte kalın.

DUYGULARINI ORTAYA ÇIKAR: Çocukları kaybettikten sonraki gün, hafta veya aylarda ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini söylemesine teşvik edin. Kendi duygularınız hakkında konuşun. ‘' Çok üzüldüğünü biliyorum. Bende çok üzgünüm. İkimizde büyük annemi çok sevdik, o da bizi sevdi.'' gibi cümleler kurun.

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA BİLGİ VERİN: Çocuklarınızın cenaze törenlerine katılmasına izin verin. Kişinin vücudu, toprağa gömülen bir tabutun içinde olduğunu ve bir kişinin öldükten sonra ruhuna ne olduğuna dair inançlarınızı paylaşın.

RAHAT VE GÜVENİLİR CEVAPLAR VERİN: Çocuğunuz üzgün veya endişeli gördüğünüzde dikkat edin. Duygularını sorun ve onu dinleyin. Çocuğunuza sevdiğiniz kişinin ölümünden sonra daha iyi hissetmenin zaman alacağını söyleyin.