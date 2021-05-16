Çocuklara online kreş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs pandemisi sürecinde sosyal belediyeciliğin örneklerini İstanbullulara sunmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun öncülük ettiği, Yuvamız İstanbul ve WISE Akademi işbirliğinde gerçekleştirilen “Online Oyun Grupları Anne ve Baba Okulu”nun altıncısı 17 Mayıs tarihinde başlıyor. 4-6 yaş arası çocuklar, kreşlerin yokluğunu aramayacak.

8 hafta sürecek programda çocuklar el becerilerini geliştirecek, oyunlar oynarken, çeşitli deneyler yapabilecekler. Anne-Baba Okulu Programı'nda ise ebeveyn- çocuk tiyatro oyunları, sadece anne ve babaların katılacağı etkileşimli seminer söyleşileri, ebeveynlik atölyeleri, ebeveyn- çocuk atölyeleri, anne ve babaların katıldığı geri bildirim toplantıları bulunuyor.

Bundan sonraki eğitim programlarına katılmak isteyen aileler https://yuvamiz.ibb.istanbul/ web sitesi üzerinden başvuru yapabilir.

Anne- babaların davranışları önemli

Yuvamız İstanbul ile programı düzenleyen WISE Akademi'den psikolog Sinan Öztürk, süreci ikisi uzman olmak üzere dört psikologla yürüttüklerini anlattı. Ebeveyn çocuk tiyatrosu üzerinden, ebeveynlere vermek istedikleri alt mesajları sanat aracılığı ile aktarmaya çalıştıklarını belirten Sinan Öztürk, “Çocuğun gelişim sürecinde ebeveynlerin aldığı rol çok önemli. İşte biz bu süreçte bazı değerlerimizi ebeveynlerimize kazandırmayı planlıyoruz. Bu değerler çocukların gelişimine katkı sunacak birbirinden önemli şeyler. Örneğin; çocuklarını aşırı korumamak, aşırı izin vermemek, mükemmel bir ebeveyn olmak adına kendilerini yıpratmamak, çocuklarına fazla bağlanmamak ve onları koşulsuz sevmek gibi…” diye konuştu.

Ebeveynlerin dahil olması daha çok fayda sağlıyor

İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Gül “Online Oyun Grupları Anne ve Baba Okulu” hakkında şu bilgileri verdi: “Çocuklarımızın duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen 8 haftalık eğitim programımızın içinde; müzik, sanat, spor, İngilizce ve sağlıklı beslenme gibi çeşitli alanlar yer almakta. Anne- baba okullarımızın online oyun gruplarımızla birlikte eş zamanlı olarak devam etmesi bizler için büyük önem taşıyor. Çünkü ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte bu programa dahil olduklarında daha fazla fayda elde ettiklerini, yapmış olduğumuz gruplardaki görüşmeler ve anketlerle de gözlemlemiş olduk. Bu nedenle ailelerden ricamız online oyun gruplarına dahil olurken çocuklarıyla birlikte kendilerinin de bu sürece katılmaları, çocukları ile birlikte nasıl sağlıklı ve etkili interaktif ilişki içerisinde olabileceklerinin danışmanlığını bizlerle birlikte sürdürmeleridir.”