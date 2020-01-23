Çocuklara oyun müjdesi

Uluslararası oyun ve espor fuarıGaming İstanbul, 30 Ocak’ta kapılarını açacak. Fuarın bu yıl 100 bin oyuncu ve oyunseveri ağırlaması bekleniyor.

Gaming İstanbul’de çocuklar hem yurt içinden ve hem de yurt dışından gelen oyun profesyonelleriyle tanışabilecek. Oyunların en güncel versiyonlarını görebilecek. Ailelere özel olarak hazırlanan ‘çocuk oyun alanı' ile Aristo Çocuk 4 gün boyunca saat 10:00 ve 18:00 arası survivor, slime, ebru, ahşap, denge gibi oyunlar çocuklarla buluşturulacak.

PintiPanda, Can Sungur, EasterGamersTV Mete, Pqueen gibi isimler Gaming İstanbul ana sahnesinde fuara özel hazırlanan #kalkgel etkinliğinde olacak. Yine ana sahnede PUBG Mobile ve Mobile Legends Bang Bang oyunlarının sürpriz etkinlikleri de fuarın kaçırılmayacak anları arasında yer alacak.