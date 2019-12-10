‘Çocuklara ümit etme fırsatı verin’

Çocuklar Ülkesi KidZania, 27-28 Kasım tarihlerinde KidZania Edutainment Zummit başlıklı zirveye ev sahipliği yaptı. Eğitim, çocuk gelişimi, nörobilim gibi alanlarda kanaat önderlerinin ağırlandığı zirvede; gelecek nesillerin nasıl şekilleneceği yönünde bilgiler paylaşıldı. KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur’un ev sahipliği yaptığı zirveye 80 bin kişi katıldı. KidZania Mesleki Eğilimler Araştırması’nın sonuçları da kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı.

Ebru Timur ayrıca dünyada büyük ses getiren, daha önce Meksika, İngiltere, BAE ve Hindistan'da gerçekleştirilen geniş çaplı KidZania Mesleki Eğilimler Araştırması'nın geçen yıl İstanbul'da 80 bin çocukla yürütülen bölümünün sonuçlarını da ilk kez açıkladı. Timur, “Daha önce Monterrey Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan ve Londra, Mumbai, Santa Fe ve Dubai'de 450 bin çocuk ile yapılan KidZania Mesleki Eğilimler Araştırması'nı bu yıl İstanbul'da da tamamladık. Silubra Araştırma şirketi ile 2018 yılında KidZania İstanbul'a gelen 80 bin öğrencinin aktivite bilgilerini haritalandırdık. Ve araştırma ile gördük ki; Çocuklar, bildiklerinden ilham alıyor” dedi.

“4 YAŞINA KADAR ÇOCUKLAR AYNI”

KidZania'da çocukların meslekler hakkında önce bilgi sahibi olup daha sonra tercihlerinin şekillendiğini belirten Timur, “Global araştırma ve Türkiye'deki araştırma ile tespit ettiğimiz ilk şey; çocukların 4 yaşına kadar hiçbir toplumsal kalıba dahil olmadığı. Meksika'dan İngiltere'ye, BAE'den Hindistan'a kadar tüm çocuklar aynı. Ancak 4 yaşından itibaren çocuklar, sınırları, farklılıkları gözlemleyebiliyor. Çocukların; yargıları bu yaşta kavramaya, buna göre düşüncelerini ve tercihlerini şekillendirmeye başladığı görülüyor” dedi. “Bu şehri çocuklar yönetiyor. Her ülkede olduğu gibi bizim de kendi ekonomimiz ve kendi dilimiz mevcut. Özel günleri, kutlamaları, festivalleri, kongreleriyle burası gerçek bir şehir” ifadesi ile konuşmasına devam eden Timur, “KidZania'da her çocuk eşit. Burası 4-14 yaş arası tüm çocukların kullanımına açık” diye konuştu.



“KIZLAR DOKTOR, OĞLANLAR FUTBOLCU OLMAK İSTİYOR”

Çocuklara ‘İleride ne olmak istiyorsun?' sorusu yöneltildiğinde kız çocuklarının ağırlıklı; ‘doktor, öğretmen ve veteriner' yanıtlarını verdiğini aktaran Timur, erkek çocuklarının da ‘futbolcu, pilot, mühendis ve polis' olmak istediklerini söyledi. Ayrıca cinsiyet kalıplarının 4 yaşından itibaren çocukların zihninde giderek yer etmeye başladığını ve ön yargıların erken yaşta oluştuğunu belirtti.

“ÖZGÜVEN CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR”

Cinsiyet ayrımcılığı ve toplumsal yargıların oluşturduğu özgüven farklılıkları da yine araştırmada dikkat çekiyor. Bu konuda dünyadaki ve Türkiye'deki sonuçların paralellik gösterdiğini söyleyen Ebru Timur, “Kız çocukları, kendi yaşlarından 2 yaş küçük çocuklara uygun aktiviteleri deneyimlemeye eğilimli iken, erkek çocuklarının kendi yaşlarından 1 yaş büyük çocuklara uygun aktivitelere eğilimli olduğunu gördük” ifadesini kullandı.



“HAYALPERESTLİK DESTEKLENMELİ”

KidZania Edutainment Zummit'te rol yaparak öğrenmenin öneminden cinsiyet ayrımcılığı ve finansal okuryazarlığa, deneyimsel pazarlamadan yabancı dil eğitimine kadar birçok önemli konu da masaya yatırıldı. Nöro Sağlık Merkezi Kurucusu Doktor Kerem Dündar, Dünya Ekonomi Forumu'nun her beş yılda bir hazırladığı raporuna göre, yarının nesillerinden beklenen becerilerin eskiye göre bir hayli değiştiğine vurgu yaptı. Dündar, duygusal zekâ, bilişsel esneklik, eleştirel düşünce ve muhakeme yeteneklerinin başlıca ihtiyaçlar olacağına değindi. Dündar, “Umudu olmayanın stratejisi olmaz. Çocuklara ümit etme fırsatı verin. Hayal kurma fırsatı verin. Yetişkin birisi hayal kurmaya başlasa yapabileceklerinin sınırı vardır. Ancak çocukların zamanı var, hayal kurarlarsa başarabileceklerini öğrenmeliler” dedi.