Çocuklara uyku eğitimi nasıl verilir? Uyku eğitimi hazırlığı…

Bebeğiniz gözlerini dünyaya henüz yeni açtığında uyku ile ilgili uzun dönem sorunlar yaşarız. Yeni doğan bebeğiniz henüz gündüz ve gece farkını bilmemekte ve geceleri sıklıkla acıkarak ağlama nöbetleri geçirmektedir. Her konuda olduğu gibi uyku eğitiminde de ailenin tutumu oldukça önemlidir. Peki çocuklara uyku eğitimi nasıl verilir?

Bebeklerde uyku eğitimi konusunda hassas olan anne ve babalar çocuklarının kesintisiz uykularını almalarını istiyor. Günümüzde çocuk bakımında ebeveynler bilinçlenmekte çocukları adına doğru planlar yapmaktadır. Uyku bir çocuk için o kadar önemlidir ki bunu anne ve babalar çok iyi bilirler. Uykusunu almamış bir çocuk genelde huysuz, mızmız, iştahsız olabilir. Çocuklar uykusunu aldıktan sonra yemek yeme, oyun oynama gibi aktivitelerde daha başarılıdır. Uyku çocuğun beyin ve fiziki gelişimi açısından çok önemlidir. Uykusu düzensiz bir çocuk ruhsal olarak tükenmiş gibi gözükebilir çünkü uyku çocukların en hassas olduğu konudur. Bebeğiniz dünyaya geldiği ilk 4 ay size olan güven duygusunu kazanmaktadır. Güven duygusunu kazanan bebeğe uyku eğitimi vermek çok daha kolay olacaktır. Bebeklere doğduğu andan itibaren uyku eğitimi verilebilir. Yalnızca çocuğun yaşadığı gaz sancılıları, kolik, gibi bazı durumların bebeğinizin uyku eğitimine alışmasını zorlayacaktır. Bu nedenle 4-4.5 aya ulaşan bebeğinize uyku eğitimi verebilirsiniz. ‘Bebeklere uyku eğitimi nasıl verilir?’ diyorsanız haberimiz size kılavuzluk edecek…

UYKU EĞİTİMİ NASIL VERİLİR?

Bebeğinizin size her zaman ihtiyacı olacaktır. Bu dönem bebeğinize nazik davranıp ten teması sağlayarak güvende olduğu hissini derinden hissettirebilirsiniz. Uyku eğitimi bebeğin kendi kendine yatağında yatarak uykuya dalmasıdır. Bebeğinizi doyurup altını değiştirebilirsiniz. Uyku saati geldiğinde bebeğinizi yatağına yatırarak kendi kendine uykuya dalmasını sağlayabilirsiniz. İlk günler biraz zorlu olabilir ilk 2-3 gün bebeğinizi yatağına koyup başında onun uyumasını bekleyebilirsiniz ama en etkilisi kendi kendine bırakıp uykuya dalmasını sağlamak olacaktır. Sallanarak uyutulan çocuklar sallanmanın etkisiyle adeta baygın bir halde uykuya geçecektir. Bu da bebeğin tam olarak uyumadan hafif uykusunu almasını sağlayacak ve gün içersin de mutsuz bir çocuk haline bürünmesine neden olacaktır. Bu nedenle uyku eğitimi vermek çocuğunuzun uykusunu almasını sağlayacaktır. Çocuğunuzun yataktan düşme riskine karşı güvenlikli bir yatağa ihtiyacınız olacaktır. Çocuğunuz zamanla uyku eğitimine alışarak kendi kendine uyuma sürecini hızlı ve huzurlu bir şekilde atlatacaktır. Uyku eğitimi için bebeğinizin uyuması gereken süre içinde onun yanında ve destekçi olarak bulunmalısınız. İlk zamanlarda zor olsa da uyuma saati geldiğini anlayan bebek zamanla kendi kendine uyku pozisyonuna geçecektr. Sizin yapmanız gereken sadece ona bu alışkanlığı aşılamak. Sabırlı olmanız gerektiği kadar kararlı olmanız gerektiğini de unutmayın.