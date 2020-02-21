Aort darlığı en yaygın ve en ciddi kapak hastalığı sorunlarından biridir. Aort darlığı, aort kapak açıklığının daralmasıdır. Aort darlığı sol ventrikülden aorta kan akışını kısıtlar ve ayrıca sol atriyumdaki basıncı da etkileyebilir. Peki, çocuklarda aort darlığı neden olur? Tedavisi nedir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Nefes darlığı, göğüs ağrısı, bayılma, çabuk yorulma ve üfürüm gibi belirtileri olan; doğan her 1000 bebekten yaklaşık 6’sını etkileyen ve erkeklerde daha sık görülen aort darlığı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Çocuklarda aort darlığı neden olur? Tedavisi nedir? İşte cevapları…

ÇOCUKLARDA AORT DARLIĞI

Aort darlığı, kalpten vücuda kan akışını engelleyen konjenital kalp kusurlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Önemli aort darlığı nispeten nadirdir, doğan her 1000 bebekten yaklaşık 6’sını etkiler ve erkeklerde daha sık görülür. Tek başına, yani diğer kalp problemleri olmadan veya bisüspit aort kapağı, aort koarktasyonu, ventriküler septal defekt, mitral kapak anormalliği ve daha az sıklıkla atriyal septal defekt veya tam atriyoventriküler septal defekt ile birlikte ortaya çıkabilir.

AORT DARLIĞI NEDEN OLUR?

Kalpte kanın doğru yönde akmasını sağlayan dört valf vardır. Bu vanalar arasında mitral kapakçık, triküspit kapakçık, pulmoner kapakçık ve aort kapakçık bulunur. Her valfte, her kalp atışı sırasında bir kez açılıp kapanan kapaklar bulunur. Bazen, valfler düzgün bir şekilde açılmaz veya kapanmaz, kalpteki kan akışını bozar ve potansiyel olarak vücuda kan pompalama yeteneğini bozar.

Aort kapak stenozunda, sol alt kalp odası (sol ventrikül) ile kalpten vücuda (aort) kan ileten ana arter arasındaki aort kapak daralır (stenoz).

Aort kapağı daraldığında, sol ventrikül aort içine ve vücudun diğer bölgelerine yeterli miktarda kan pompalamak için daha fazla çalışmak zorundadır. Bu sol ventrikülün kalınlaşmasına ve büyümesine neden olabilir. Sonunda kalbin bu ekstra çalışması sol ventrikülü ve kalbi genel olarak zayıflatabilir ve nihayetinde kalp yetmezliğine ve diğer sorunlara yol açabilir.

AORT DARLIĞI BELİRTİLERİ

Aort darlığının belirtileri şunları içerebilir:

– Nefes darlığı

– Göğüs ağrısı

– Bayılma

– Çarpıntı

– Çabuk yorulma

– Üfürüm

ÇOCUKLARDA AORT DARLIĞI TEDAVİSİ

Hafif aort darlığı olan çocuklar nadiren tedaviye ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte, aort darlığının ilerleyici olabileceğini ve hafif hastalığı olan çocukların sonunda yaşamın ilerleyen dönemlerinde tedaviye ihtiyaç duyabileceğini belirtmek önemlidir.

Aort kapak darlığı için tüm tedavilerin hafifletici olduğunu (yani, kapağı normal bir duruma geri döndürmediğini) anlamak da önemlidir. Bu nedenle, darlık ekokardiyografi ile takip edilmelidir.

Orta ve ağır derecede darlığı olan hastalarda balonlu kateter ile darlığı genişletme yöntemi uygulanır. Bu yöntemden sonuç alınamamsı durumunda, bazı hastalarda ameliyat, hatta kapak değiştirme işlemi gerekebilmektedir.