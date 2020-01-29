Kalıtsal ve çevresel faktörlerin bir karışımından kaynaklandığı düşünülen astım, kimi etkenler nedeniyle akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarının şişmesi ve dolayısıyla bu hava yollarının daralması olarak tarif edilen bir hastalıktır. Peki, çocuklarda astım belirtileri nelerdir? Bebeklerde astım nasıl anlaşılır?

Alerjenler, sigara dumanı, hava kirliliği gibi tahriş edici maddeler, hava değişiklikleri, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların tetikleyici olduğu astım, bebekler, çocuklar ve gençlerde yaygın bir hastalıktır. Şimdi, çocuklarda astım belirtileri nelerdir? Bebeklerde astım nasıl anlaşılır? Gelin hep birlikte öğrenelim…

ASTIM HAKKINDA

Akciğerlere hava taşıyan solunum tüplerinin kronik hastalığına astım denir. Alerjik astım ve alerijk olmayan astım olarak 2 çeşidi vardır. Çocuklarda alerjik astım daha sık görülür.

ÇOCUKLARDA ASTIM BELİRTİLERİ

Belirtiler arasında; oyun sırasında, geceleri veya gülme sırasında ortaya çıkabilecek sık öksürük nöbetleridir.

Öksürüğün tek belirti olabilmesinin yanı sıra, aşağıdaki durumlarla da beraber görülebilir:

– Nefes darlığı, hava açlığı

– Soluk alıp verirken ıslık sesi veya hırıltı

– İstirahat esnasında hızlı nefes alıp verme

– Göğüs sıkışması veya göğüste ağrı, incinme gibi şikayetler

– Solunum esnasında kaburgalar arasında çekilmeler

– Oyun sırasında daha az enerji

– Zayıflık veya yorgunluk hissi

Astımlı tüm çocuklarda aynı bulgulara rastlanmayabileceği gibi, tüm hırıltılı ya da öksürükler de astım kaynaklı olmayabilir. Çocuklarda astım benzeri semptomların nedenleri arasında, üst solunum yolunun enfeksiyonlarının ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının da bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

BEBEKLERDE ASTIM NASIL ANLAŞILIR?

Bebeklerdeki astım belirtilerini saptayabilmek, bebekler çok küçük olduklarından, duygularını ve rahatsızlıklarını ifade edemediklerinden ebeveynler için büyük bir sorundur.

Bebeklerde görülen astım belirtileri az çok yetişkinlerde görülenlere benzer. Ancak bebeklerin hava yolları çok daha küçüktür bu nedenle hassasiyetleri çok daha ciddidir.

Bebeklerde astım belirtileri şunlardır:

– Solunum güçlüğü

Hava yolları daraldıkça bebeklerin normal solunumlarını devam ettirmeleri güçleşmektedir. Bebek ağladığında ya da emekleme gibi aktiviteler yaparken bu durum daha da belirginleşir. Solunumun kesilme süresi birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişebilir. Ciddi bir astım krizinde bu durum sığ hızlı solunuma neden olabilir.

– Hırıltı

Hırıltı sesi bebeğiniz her soluk alıp verdiğinde duyulabilen bir ıslık sesidir. Bu ses açık bir şekilde hava geçişinin daraltmış olduğunun ve sadece küçük bir miktar havanın geçmesine izin verdiğinin işaretidir.

– Öksürük

Kuru öksürük ya da balgamlı öksürük olabilen ancak uzun dönem (kronik) bir öksürüktür. Gün içinde ara ara olabilen ancak genellikle geceleri kötüleşen bir öksürüktür. Gülmek ve emeklemek öksürüğü de tetikleyebilir. Bebeklerdeki bu öksürüğe hapşırma, sulu gözler ve burun akıntısı gibi diğer alerji belirtileri de eşlik edebilir.

– Göğüste sıkışma

Akciğerlere girebilen hava oldukça azaldığından dolayı, bebek daha çok hava alabilmek için ekstra çaba sarfetmeye başlar. Bu genellikle göğüste sıkışma ile sonuçlanır.

– Alerjik döküntüler

Yanaklar, alın ve kafa derisi gibi yerlerde minik, kırmızı deri döküntüleri kişinin astıma da neden olan alerjenlere maruz kaldığını göstermektedir. İnfantil spazm bebeklerdeki astım ile ilişkilidir. Bu kısa bir süre için vücuttaki bir ya da daha fazla kas grubundaki kasılmalar olarak tarif edilebilir. Eğer ciddi bir spazm bir kaç dakika sürer ise, bebeğin hemen hastaneye götürülmesi gerekir. Acil tıbbi müdahale gerektiren bazı ciddi belirtiler vardır.

Bunlar:

-Hızlı solunum

-Burun deliklerinin genişlemesi

-Kaburgalarda içe doğru çekilmeler

-Yüzde soluklaşma

-Dudaklar ve tırnaklarda mavimsi renk değişikliği