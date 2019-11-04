Ateş sıklıkla vücuda giren bakteri ve virüslere karşı bedenin verdiği normal bir yanıttır, ancak anne ve babalar için endişe verici bir durumdur. Peki, çocuklarda ateş kaç olmalı? Bebeklerde ve çocuklarda ateş nasıl düşürülür?

3-5 gün gibi süren kısa süreli ateş genellikle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, mide- bağırsak sisteminde ishal ve kusma ile görülen enfeksiyonlar, özellikle kız çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonlarından kaynaklanabilir. Bunların dışında orta kulak iltihabı, zatürre, menenjit, romatizmal hastalıklar malign hastalıklar ateşe neden olabilir. Bazı aşılardan sonra ve diş çıkarma dönemlerinde de çocuklarda hafif ateş olabilir. Peki, çocuklarda ateş kaç olmalı? Bebeklerde ve çocuklarda ateş nasıl düşürülür? Merak edilenler haberimizde…

ÇOCUKLARDA ATEŞ KAÇ OLMALI?

Normal vücut sıcaklığı 36,5 derecedir. Bunun üzerindeki ısı ateş olarak adlandırılır. Ateş ölçülürken, koltuk altından 37.4°C, ağızdan 37.5°C, popodan 38°C, kulaktan ölçümlerde 37.5°C üzerindeki çıkan değerler çocuklarda yüksek ateş olarak kabul edilir. Alından ölçülen ateş 38 ise bu da yüksektir.

ÇOCUKLARDA ATEŞ NEDENLERİ

Ateş, bir hastalığın belirtisidir, hastalığın kendisi değildir. Çocukların bağışıklık sistemi bir enfeksiyonla savaşırken ateşi olur.

Bebeklerde ve çocuklarda ateşin yaygın nedenleri arasında şunlar vardır:

– Soğuk algınlığı

– Kulak enfeksiyonları

– Respiratuar sinsisyal virüs (RSV) veya krup gibi solunum yolu – Enfeksiyonları

– Grip

– Zatürre

– Rozeol

– Viral boğaz enfeksiyonları

Bebekler ayrıca cilt yaralanmasının ardından ateş geliştirebilir. Bu genellikle bir enfeksiyon olduğu anlamına gelir.

BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Bebek ve çocuklarda ateşi düşürmek için yapılacaklardan bazıları şunlardır:

– İnce kıyafetler giydirin

– Bol sıvı almasını sağlayın

– Soğuk su ve bez ile eklem yerleri, koltuk altları ve ensesini serinletin. Ancak suyun kendisi çocuğu soğutmaz. Suyun ciltten buharlaşması soğutur. Bu nedenle, çocuğu nemli havlularla örtmeyin, bu da buharlaşmayı önler.

– Ilık suyla duş aldırın

– Kesinlikle asetilsalisilik asit (aspirin) vermeyin. Özellikle su çiçeği veya diğer virüs enfeksiyonundan kaynaklanan bir ateş için.

– Ateş düşürücü ilaçları doktor kontrolünde verin gelişi güzel kullanmayın. Genellikle parasatamol ve ibuprofen içerikli iki ateş düşürücüden biri verilir. Antibiyotik bir ateş düşürücü değildir ve kesinlikle hekim önermeden verilmemelidir.

– Bebeklere fitil ateş düşürücü verilebilir.

– Ateş düşürmek için limon, sirke vb. kullanmanın ekstra bir yararı olmadığını unutmayın.