Ateş sıklıkla vücuda giren bakteri ve virüslere karşı bedenin verdiği normal bir yanıt, kontrol altında tutulduğunda faydalı bir savunma mekanizmasıdır. Çocuklarda görülen yüksek ateş anne ve babaları kaygılandıran bir durumdur ve ateşin nasıl düşürüleceğini bilmek önemlidir. Şimdi, çocuklarda ateş nasıl düşürülür? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Çocuklarda 3-5 gün süren ateşin en önemli nedenleri alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları, bağırsak enfeksiyonları ve kız çocuklarda sıklıkla görülen idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Ayrıca, orta kulak iltihabı, zatürre, menenjit ve romatizmal hastalıklar ateşe sebep olur. Peki, çocuklarda ateş nasıl düşürülür? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

YÜKSEK ATEŞ HAKKINDA

Genel kural olarak, çocuklarda 37.5C’nin üzerinde bir sıcaklık ateş olarak kabul edilir. Anne ve baba olarak çocuğunuzda yüksek ateş olması son derece endişe verici olabilir. Ancak bu durum çok yaygındır ve genellikle özel bir tedaviye gerek olmadan kendiliğinden düzelir.

ÇOCUKLARDA ATEŞ NEDENLERİ

Çoğu ateş, enfeksiyonlardan veya diğer hastalıklardan kaynaklanır. Yüksek vücut ısısı, enfeksiyonlara neden olan bakteri ve virüslerin hayatta kalmasını zorlaştırır.

Ateşlere neden olabilecek yaygın durumlar şunlardır:

– Üst solunum yolu enfeksiyonları

– GRİP

– Orta kulak iltihabı

– Roseola – (Yüksek ateş ve ciltte döküntüye neden olan bir virüs)

– Bademcik iltihabı

– Böbrek veya idrar yolu enfeksiyonları (İYE)

– Suçiçeği ve boğmaca gibi yaygın çocukluk hastalıkları

ÇOCUKLARDA ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Çocukta yüksek ateş varsa bol bol su içmeleri sağlanmalıdır. Kalın giysiler ateşin daha da yükselmesine neden olur, bu yüzden bu tarz giysiler giydirilmemelidir. Ayrıca üzerine yorgan ya da battaniye gibi şeyler örtülmemelidir. Oda sıcaklığı 21-22 derece olmalıdır. Ilık su ile kompres veya banyo yaptırılabilir. Çocuğu asla soğuk havlu ve çarşafla sarmamaya ve soğuk duş aldırmamaya özen gösterin. Doktoruna danışarak yaşına uygun ateş düşürücü şurup ve fitil kullanılabilir. Ateşi düşürmek için sirke veya aspirinli su ile çocuğu yıkamak ya da cilde alkol sürmek doğru bir yöntem değildir. Bu uygulamalar çocuğun ateşini düşürmez aksine ciltten emilerek zehirlenmelere neden olabilir.