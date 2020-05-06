Bal , potansiyel alerjik bir gıda olarak bilinir ve öksürük gibi hafif semptomlardan anafilaksi olarak bilinen şiddetli reaksiyonlara neden olabilir. Peki, çocuklarda bal alerjisi nasıl anlaşılır? Bal alerjisi belirtileri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Güçlü bir antioksidan olan bal birçok hastalığın tedavisinde yaygın olaraka kullanılan mucizevi bir üründür. Bal alerjisi çok nadir, ancak ciddi bir sağlık durumudur. Bal alerjisi çocuklarda daha yaygındır. Zayıf bir bağışıklık sistemi nedeniyle bal tüketiminden sonra ortaya çıkar. Peki, çocuklarda bal alerjisi nasıl anlaşılır? Bal alerjisi belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

BAL ALERJİSİ HAKKINDA

Bal, bal arısı tarafından çiçek bitkilerinden nektar kullanılarak yapılan doğal bir şifa kaynağıdır. Çoğunlukla şekerden yapılmış olmasına rağmen, bal ayrıca amino asitler, vitaminler ve antioksidanlar içerir. Bu bileşenler balı doğal bir iyileştirici tedavi haline getirir. Dünyada öksürük için yaygın bir ilaçtır. Ama aynı zamanda bal alerjisi olan insanlar için bir kabustur.

Bal alerjisi çocuklarda daha yaygındır. Zayıf bir bağışıklık sistemi nedeniyle bal tüketiminden sonra ortaya çıkar. Yetişkinlerde bal alerjisine bağışıklık sisteminin zayıflığı da neden olur. Bal alerjisinin tedavisi olarak, diğer tüm alerji tiplerinde olduğu gibi ilaç tedavisi uygulanır. Bununla birlikte, ilaç tedavisi bal alerjisinde her zaman başarılı olmayabilir.

Bal üretildiğinde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer bitki ve ağaçlardan arı poleni ile kontamine olabilir:

– Karabuğday

– Laleler

– Ayçiçekleri

– Okaliptüs

– Söğüt

– Meşe

Polene alerjiniz varsa, belirli bal türlerine alerjiniz olabilir. Çoğu durumda, aslında balın kendisinden ziyade alerjiye neden olan polendir.

ÇOCUKLARDA BAL ALERJİSİ NASIL ANLAŞILIR?

Bal; kir ve tozda bulunan clostridium bakterisi taşıma potansiyeline sahiptir. Bağışıklık ve sindirim sistemleri olgunlaştığı için büyük çocuklar ve yetişkinler için zararsızdır.

Küçük çocuklar Clostridium'u alırlarsa, bakteriler bağırsaklarında çoğalabilir ve sinir sistemlerini etkileyebilir. Bu durum bebek botulizmi olarak bilinir. Nadir de olsa hayatı tehdit edici komplikasyonlara neden olabilir. Bunlara kas zayıflığı ve solunum sorunları da dahildir. Aynı zamanda ölümcül olabilir.

Bal, doğal bir anti-enflamatuar ve antioksidandır. Bununla birlikte, balın kontamine olması yaygın polen ve diğer bitki alerjenleridir. Bal alerjisi semptomları, genel polen alerjisi semptomlarına benzeyebilir, Bunlar:

– Burun akması

– Hapşırma

– Şişme

– Sulu gözler

– Kaşıntılı boğaz

– Döküntü

– Kurdeşen

– Cilt üzerinde şişlik

Daha ciddi vakalarda, semptomlar şunları içerebilir:

– Baş ağrısı

– Hırıltılı

– Mide bulantısı

– Kusma

– İshal

– Bayılma

– Düzensiz kalp atışı

– Anafilaksi