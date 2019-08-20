Çocuklarda bit nasıl anlaşılır? Bit için kesin çözüm var mı?

Çocuklarda bit nasıl anlaşılır? Bit için kesin çözüm var mı?

Bit her yaşta ve her cinsiyette oluşabileceği gibi genellikle 3-10 yaş aralığında ki kız çocuklarında görülmektedir. Kız çocuklarının saçlarının uzun olması bitin oluşmasını ve üremesini kolaylaştırır. Bit bulaşıcı olduğundan dolayı aynı eşyaları ve araç gereçleri kullanmak bitin yayılmasına neden olur. Peki çocuklarda bit nasıl anlaşılır? Bit için kesin çözüm var mı?

Bit genellikle kalabalık ortamlarda, okullarda, yurtlarda ve asker ocaklarında eğer fark edilmezse hızlı bir şekilde yayılabilir. Kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen bitler rahatsız edici ve kaşıntı hissi verir. Bitler hijyenin olmadığı alanlarda daha sık görülmektedir. Kişisel bakıma önem verilmemesi veya sosyo-ekonomik durumu düşük ailelerde de sıklıkla görülebilir. Bu parazitler beklenmedik anda bulaşabilirler.

BİT NASIL ANLAŞILIR?

Bit öncelikle sirke olarak kendini gösterir. Kafa da tıpkı bir kepek görünümünde olurlar. Oluşan sirkelerden yıkanma yoluyla kurtulmak çok zordur. Saç kılını yapışarak özellikle ense bölgesinde kaşıntı ile kendini gösterir. Kaşınma sonucu derinde aşınmalar ve kızarıklıklar meydana gelebilir. Kıllara yapışan bitler yalnızca saçlarda değil kasık, koltuk altında da görülmektedir.

BİT İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağını temiz bir kaba aktarın. Bir fırça yardımı ile tüm saçınıza sürün. Bir bone yardımı ile saçınızda beklemesini sağlayın. Zeytinyağı en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bitlerin ölmesini sağlar. Bu şekilde bir gece beklettikten sonra bit şampuanı ile saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

SARIMSAK

9-10 adet sarımsakları ezin ve içine 2-3 yemek kaşığı limon suyu ilave edin. Karışımı kafa derisine sürün ve ortalama 30-40 dakika beklettikten sonra saçlarınızı yıkayın.