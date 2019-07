Her anne adayı beslenme konusunun üzerinde fazlaca dursa da bazı yanlışlar çocuğun beslenme alışkanlığını derinden etkileyebiliyor. Çocuklar bir yaşına kadar çoğu gıdayı tüketmiş olmalı ve böylelikle iyi bir beslenme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. Sağlıklı olan her besinden yeterli ve dengeli beslenmelidir. Beslenmesinde et, süt, balık, sebze, meyve her türlü gıda yer almalıdır. Çocuklar ambalajlanmış hazır gıdalara asla ‘hayır’ diyemezler. Sürekli bu ürünleri tüketen çocuklar zamanla alışkanlık kazanır ve sürekli isterler. Son derece sakıncalı bu ürünler çocuklarda büyük iştah kayıpları yaşanmasına sebep olabilir ve böylelikle büyüme ve gelişme sırasında eksiklikler veya aşırı kilo gibi sıkıntılar görülebilir. Genelikle boy genetik faktörlere dayanır fakat bunu beslenmemizle zirveye çıkarmamızda fayda vardır. Özellikle proteinler vücudun gelişimi açısından önemlidir. Kaliteli ve besin içeriği zengin besinler tüketmek boyun uzaması için yardımcı olabilir. Boy uzaması erkeklerde 25 yaşına kadar kadınlarda ise 18 yaşına kadar devam etmektedir. Vücudun sağlıklı gelişimini tamamlaması kemik sağlığının normal olması için beslenmesine özen göstermesi gerekir. Peki çocuklarda boy uzatmaya yardımcı besinler nelerdir?

ÇOCUKLARDA BOY UZAMASINA YARDIMCI BESİNLER NELERDİR?

SÜT, PEYNİR, YUMURTA, YOĞURT

Kalsiyum ve protein açıcısından en zengin gıdalardandır. Probiyotik olan yoğurt çocuk gelişimi açısından faydalıdır. Yumurta en yüksek protein kaynaklarından biridir.

ET VE BALIK

Çocukların hem zihinsel hem bedensel gelişini sağlaması için günde 100 gr et ya da balık tüketmesi gerekir. Ette bulunan demir, balık etinde bulunan selenyum ve fosfor ise beslenmede büyük öneme sahiptir.

KURU YEMİŞ

Kuruyemişler çocuklar için en sağlıklı atıştırmalıklardır. Özellikle fındık, ceviz ve badem omega 3 kaynağıdır. Fiziksel ve zihinsel yorgunluğu alır ve kalbi korumaya yardımcıdır.

TEREYAĞ

Çocukların gelişimde önemi büyük olan tereyağı yüksek oranda protein A, K ve E vitamini içerir ve büyüme ve gelişmeyi sağlar.

PEKMEZ

Enerji değeri yüksek kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olan pekmez çocukların gelişiminde önemli yere sahiptir. Yüksek miktarda potasyum, magnezyum ve demir içerir.