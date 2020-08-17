Bronşit, akciğerlerdeki büyük solunum tüplerinin (bronşlar) iltihaplanmasıdır. Hastalık kısa süreli (akut) veya uzun süreli (kronik) olabilir. Peki, çocuklarda bronşit belirtileri nelerdir? Bronşit nasıl tedavi edilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bronşit genellikle bir virüsten kaynaklanır ve akuttur, yani nispeten kısa sürer. Soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte veya sonra ortaya çıkabilir. Virüsler bronşiti olan bir kişi öksürdüğünde hava yolu ile yayılabilir. Bronşit kendi başına hızlı bir şekilde iyileşir. Peki, çocuklarda bronşit belirtileri nelerdir? Bronşit nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BRONŞİT NEDİR?

Bronş tüplerinin iç kısmı oldukça hassas bir yapıya sahiptir ve patojenlerle savaşan bir tür mukoza üretirler. Bronşit ise bu dokuda meydana gelen bir enfeksiyon ve şişme sonrasında, mukoza üretiminin artması ve nefes yollarının tıkanması ile oluşur. Bu enfeksiyona sebep olan şey ise, nezle, boğaz ağrısı, grip, sinüzit gibi hastalıklara yol açan virüsün, bronşlara yayılmasıdır. İki tür bronşit vardı.

Bunlar:

Akut bronşit: Akut bronşit hızla ortaya çıkar ve ciddi semptomlara neden olabilir. Ancak birkaç haftadan fazla sürmez. Virüsler çoğu bronşit vakasına neden olur. Çoğu insan hayatının bir dönemimde akut bronşite yakalanabilir.

Kronik bronşit: Kronik bronşit çocuklarda nadir olarak görülür. Hafif veya şiddetli olabilir ve daha uzun sürebilir (birkaç aydan yıllara kadar). Kronik bronşitin en yaygın nedeni sigaradır.

ÇOCUKLARDA BRONŞİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda bronşit genellikle kendini balgamlı bir öksürük ile belli eder, aynı zamanda sümük akması ve burun tıkanması da gözlemlenebilir.

Diğer belirti ve semptomlardan bazıları şunlardır:

– Hafif baş ağrısı

– Hafif ateş

– Boğaz ağrısı

– Titreme

– Göğüste hafif sıkışma, hafif ağrı hissi

– Yorgunluk

– Vücutta ağrılar

– Hırıltılı nefes

– Nefes almada zorlanma

– Öğürme veya kusma

BRONŞİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İki ya da üç hafta boyunca öksürük geçmezse ve geçmeyen ateşlenme, sürekli burun tıkanıklığı, nefes alırken zorlanma, balgamda kan, iştah kaybı gibi belirtiler görürseniz mutlaka doktora başvurun.

Bronşit tedavisi çocuğunuzun semptomlarına, yaşına, genel sağlığına ve durumun ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır. Hemen hemen tüm vakalarda ve akut bronşit tedavisinde antibiyotik kullanılmamalıdır. Çünkü enfeksiyonların çoğu virüslerden kaynaklanır. 8 ila 10 günden uzun süredir öksüren çocukların bile çoğu zaman antibiyotiklere ihtiyacı yoktur.

Tedavinin amacı semptomları hafifletmeye yardımcı olmaktır.

Tedavi şunları içerebilir:

– Bol dinlenme

– Ateş ve hafif ağrı tedavisinde asetaminofen veya ibuprofen

– 4 yaşın üzerindeki çocuklar için öksürük ilacı

– Bol sıvı tüketmek

– Çocuğun odasında buharlı nemlendirici bulundurun

Çocuğunuza reçetesiz satılan öksürük ve soğuk algınlığı ilacı vermeden önce çocuğunuzun sağlık uzmanı ile konuşun. Bu ilaçlar 4 yaşından küçük çocuklar için önerilmemektedir, çünkü zararlı yan etkileri olabilir. 4-6 yaş arası çocuklar için, reçetesiz satılan ürünleri yalnızca çocuğunuzun sağlık uzmanı tarafından önerildiğinde kullanın. Çoğu durumda, antihistaminikleri de vermeyin. Bunlar salgıları kurutabileceği için öksürüğü daha da kötüleştirebilir.

Çocuğunuza doktor tavsiye etmediği sürece 19 yaşından küçüklere aspirin veya aspirin içeren ilaç vermeyin. Aspirin almak çocuğunuzu Reye sendromu için risk altına sokabilir. Bu nadir fakat çok ciddi bir hastalıktır. Çoğu zaman beyni ve karaciğeri etkiler.