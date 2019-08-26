Çocukların büyüme ve gelişimlerinde büyük önem taşıyan d vitamini aynı zamanda çocuklarda kemik ve diş sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Günümüz çocuklarının teknolojinin gelişmesi ile daha çok evde vakit geçirerek d vitamini oranı eksik olduğu gözlemlenmektedir. Peki, çocuklarda d vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği çocukta gelişimi engeller mi? İşte tümn bu sorularınızın yanıtları...

Çocukların yaz aylarında d vitamini alması kışın hastalıklara karşı vücut direncini korumaya yardımcı oluyor. En çok güneşten karşıladığımız d vitamini ihtiyacı yetişkin ve çocuklar için alınması gereken en önemli vitaminlerden biridir. D vitamini kemik mineral yapısını güçlendirerek aynı zamanda vücudun kalsiyum oranını düzenlemektedir. Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmeleri için bol bol güneşten yararlanması gerekmektedir. Çocukların günde 10-20 dakika güneşlenmesi d vitamini ihtiyacını karşılamasına yardımcı olabilir. Ekim ve nisan aylarına güneşten çok yararlanamayacağı için d vitamini ihtiyacı besinlerle bir miktar karşılanabilmektedir. D vitamini oranı yüksek olan bazı balıklar ton, somon, sardalya tüketilebilir fakat bu besinler tek başına d vitamini eksikliğini ortadan kaldırmayabilir. Çocuklarda d vitamin eksiklikleri sık sık hastalanmalarına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabiliyor. Çocukları yaz aylarında sık sık güneşe çıkarmak kış aylarında ise vitamin takviyesi yaparak çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmelerini sağlayabiliriz.

ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

* Büyüme ve gelişim sorunları

* Kaslarda zayıflık, yorgunluk

* Hastalıklara karşı vücudun dirençsiz olması, enfeksiyon riski

* Kemik hastalığı olan raşitizim yaşanmasına neden olabilir

* Bebeklerde yaşanan d vitamini eksikliği hipokalsemik havaleler yaşanmasına neden olabilir.