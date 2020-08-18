Depresyon kişinin stresinin dışa vurması, var olan strese verdiği tepkidir. Depresyon sadece yetişkinleri etkileyen bir sorun değildir, çocuklar ve gençler de bundan fazlasıyla etkilenir. Çocukların gelişim süreçleri çok hızlı olduğundan depresyon farklı yaşlarda çok farklı belirtiler gösteriyor. Peki, çocuklarda depresyon belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Fiziksel, duygusal veya cinsel istismar, aile içi şiddet, anne ve babanın boşanması, ebeveynlerin farkında olmadan kurdukları baskı, kardeşin dünyaya gelmesi, ailede depresyon öyküsü gibi faktörler depresyona neden olabilmektedir. Peki, çocuklarda depresyon belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon, sürekli üzüntü, sinirlilik, günlük aktivitelere ilgi kaybı, umutsuzluk ve değersizlik duyguları ve bazen intihar düşüncelerini de içeren zihinsel bir hastalıktır. Kişinin hissetme, düşünme ve hareket etme şeklini etkiler. Çoğu zaman, depresyondaki insanlar uyku ve yemek alışkanlıklarında değişiklikler yaşarlar ve konsantre olmakta zorlanırlar. Depresyon tanısı, semptomlar iki hafta veya daha uzun süre devam ettiğinde ve bir kişinin günlük yaşam işlevlerini yerine getirmesini etkilemeye başladığında konur.

Çocuklar hızlı bir gelişim sürecinde olduklarından, farklı yaşlarda çok farklı tepkiler görülür. Depresyon da çocukluk döneminde çok farklı belirtiler gösterir ve bu durum daha belirgindir.

ÇOCUKLARDA DEPRESYON BELİRTİLERİ

Depresyonun belirtileri çocuklarda değişiklikler gösterir. Genellikle teşhis ve tedavi edilemez çünkü büyüme sırasında meydana gelen normal duygusal ve psikolojik değişiklikler olarak kabul edilir. Depresyonun birincil belirtileri üzüntü, umutsuzluk hissi ve ruh hali değişiklikleri şeklinde görülür.

Çocuklarda depresyon belirtileri ve semptomları şunları içerir:

– Sinirlilik veya öfke

– Sürekli hüzün ve umutsuzluk duyguları

– Sosyal geri çekilme

– Reddetmeye karşı artan hassasiyet

– İştah artması veya azalması gibi değişiklikler

– Uykusuzluk veya aşırı uyku gibi uyku değişiklikleri

– Öfke patlamaları veya ağlama

– Konsantrasyon zorlukları

– Yorgunluk ve düşük enerji

– Tedaviye cevap vermeyen fiziksel şikayetler (karın ağrısı, baş ağrısı gibi)

– Evde veya arkadaşlarla, okulda, ders dışı aktivitelerde ve diğer hobilerde veya ilgi alanlarında etkinlik ve etkinlikler sırasında daha az işlev görme yeteneği

– Değersizlik veya suçluluk duygusu

– Düşünce bozukluğu

– Ölüm veya intihar düşünceleri

– Bazı çocukların depresyonun yanı sıra anksiyete (kaygı) ile ilgili sorunları vardır. Bazılarında baş ağrısı ve mide ağrısı gibi fiziksel belirtiler de görülebilir.