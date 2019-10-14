Özellikle yaz aylarında görülen gıda zehirlenmesi; açıkta satılan gıdalar, çiğ etler, iyi yıkanmayan sebze ve meyveler çocukların mide ve bağırsak sağlığını tehdit ediyor. Şimdi, çocuklarda gıda zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

Gıda zehirlenmesine bakteriler bazen de virüsler veya diğer mikroplar neden olur. Yediğimiz yemeğe veya içtiğimiz sıvılara girebilirler. Bu mikropları tadamaz, koklayamaz veya göremeyiz. Fakat küçük olmalarına rağmen, vücut üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilirler. Peki, Çocuklarda gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Çocuklarda gıda zehirlenmesi tedavisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde sizler için derledik…

Gıda zehirlenmesi bir tür gastroenterit türüdür.

Gıda zehirlenmesi, mikroplar et, tavuk, deniz ürünleri, yumurta gibi gıdalarda çoğaldığında meydana gelir. Yiyecekler az pişmiş, iyi ısıtılmamış veya uygun şekilde soğutulmamış olduğunda, yine yiyecekler kirli ellerle veya kirli ekipmanla hazırlandığında mikroplar ve bakteriler çoğalır. Gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler arasında Campylobacter, Staphylococcus, Salmonella ve Escherichia coli bulunur . Bazı virüsler, parazitler ve toksinler de gıda zehirlenmesine yol açabilir.

ÇOCUKLARDA GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Gıda zehirlenmesinin nasıl ortaya çıktığı, ona neden olan mikropa bağlıdır. Kontamine yiyecek veya sıvıyı yedikten veya içtikten sonraki bir veya iki saat içinde hasta hissetmeye başlayabilir. Diğer zamanlarda, belirtiler birkaç hafta boyunca görünmeyebilir. Çoğu durumda, belirtiler 1 ila 10 gün içinde düzelir.

Bir çocuğun gıda zehirlenmesine sahip olabileceğinin işaretleri şunlardır:

– Mide bulantısı

– Karın ağrısı ve krampları

– Kusma

– İshal

– Ateş

– Baş ağrısı ve genel halsizlik

Nadir durumlarda, gıda zehirlenmesi cocuğun başının dönmesine, bulanık görmesine ya da kollarda karıncalanmaya neden olabilir. Çok ender durumlarda, bazen gıda zehirlenmelerine eşlik eden zayıflık nefes almayı zorlaştırır.

ÇOCUKLARDA GIDA ZEHİRLENMESİ TEDAVİSİ

Genellikle, gıda zehirlenmesi normal seyrini sürdürür ve çocuklar herhangi bir tedavi gerektirmeden kendi kendine düzelir. Ancak ara sıra doktorlar, daha ağır bakteri gıda zehirlenmesi türlerini tedavi etmek için antibiyotikler reçete eder. Ciddi dehidrasyonu olan bir çocuğun intravenöz sıvılar alabilmesi için bir hastanede tedavi edilmesi gerekebilir.

Evde Bakım

Gıda zehirlenmesi genellikle birkaç gün içinde kendi kendine geçer. Bu arada çocuğunuzun kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olmak için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

– Bol bol dinlenmesini sağlayın

– Susuz kalmasını önlemek için bol bol sıvı içirin. – Elektrolit çözeltileri işe yarar, ancak süt veya kafeinli içecekler vermeyin.

– Reçetesiz satılan ishal önleyici ilaçlar kullanmayın.