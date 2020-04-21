Göz kayması (şaşılık) çocuklar arasında sık görülen bir durumdur. Bebeklik ve çocukluk döneminde gözler kullanıldıkça, görme sistemi olgunlaşır ve görme fonksiyonları gelişir. Çocuğun bir gözünde kayma olduğu zaman beyin, kayan gözden gelen görüntüyü ihmal eder ve sadece normal, iyi gören gözden gelen görüntüyü algılar. Kayan göz kullanılmadığı için de görsel gelişimi yeterli düzeyde tamamlanamaz ve görme düzeyinde azalma ile birlikte derinlik hissinde yani üç boyutlu görmede azalma meydana gelebilir. Çocuklarda göz kayması nedenleri ve tedavisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Göz kayması (şaşılık) kız ile erkek çocuklarını eşit oranda etkiler ve çocukların %4′ünde görülür. Bebek ve çocuklarda göz kayması ilk başta farklı bir tarafa bakarken boynunu farklı bir yöne çevirmesiyle belirti gösterebilir. Ayrıca gözlerde sulanma, ağrı, çift görme, baş ağrısı, gözlerde paralelliğin kaybolması, bulanık görme gibi belirtiler de hekim muayenesi sırasında anlaşılabilir. Şimdi, çocuklarda göz kayması nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere göz atalım.

GÖZ KAYMASI (ŞAŞILIK) NEDİR?

Her bir gözün sağa, sola, yukarı ve aşağı doğru hareketini kontrol eden altı kas vardır. Gözlerin paralel kalıp belli bir noktaya odaklanabilmeleri için bu kasların birlikte ve belli bir denge içinde çalışmaları gerekir. Gözlerin birlikte hareket etmesi için de her iki gözdeki kasların uyumlu çalışması gerekir. Göz kaslarının uyumlu ve dengeli çalışmasının bozulmasıyla göz kayması yani şaşılık ortaya çıkar.

ÇOCUKLARDA GÖZ KAYMASI NEDENLERİ

Gözlük kullanmayı gerektiren göz kusurları, katarakt veya göz yaralanmalarına bağlı görme azalması, hamilelikte ve doğum sırasındaki sorunlar, küçük yaşta geçirilen ateşli hastalık ve havaleler, düşme, çarpma gibi travmalar, nörolojik hastalıklar (serebral palsi, down sedromu, hidrosefali, beyin tümörleri), akraba evliliği, akrabalarda göz kayması bulunması gibi faktörler göz kaymasına neden olmaktadır.

ÇOCUKLARDA GÖZ KAYMASI TEDAVİSİ

Göz kayması tedavisinde amaç gözlerin paralel bakmasını sağlamak ve estetik olarak normal görünüş elde etmenin yanı sıra görme düzeyini arttırmak ve iki gözle görüşü yani derinlik hissini sağlamaktır. Gözlük ve tek gözü kapama uygulaması kolay ve başarı şansı olan yöntemlerdir. Eğer bu tedaviler yetersiz kalırsa göz kaslarını düzeltmek amacıyla göz kayması ameliyatı planlanır.