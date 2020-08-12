Çocukluk çağının en sık karşılaşılan üriner sistem sorunlarından biri olan idrar kaçırma gündüz veya gece görülebilir. İdrar kaçırma (enürezis), 4 yaşında çocukların yaklaşık% 30'unu, 7 yaşında% 10'unu, 12 yaşında% 3'ünü ve 18 yaşında% 1'ini etkiler. Peki, çocuklarda idrar kaçırma nedenleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Birçok çocukta zaman zaman idrar kaçırma problemleri görülebilir. Bazı çocukların mesanelerini kontrol etmeyi öğrenmeleri diğerlerinden daha uzun sürebilir. Kızlar genellikle erkeklerden önce mesane kontrolüne sahiptir. Bu nedenle, idrar kaçırma (enürezis) kızlarda erkeklerden daha erken teşhis edilir. Peki, çocuklarda idrar kaçırma nedenleri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

İDRAR KAÇIRMA (ENÜREZİS) NEDİR?

Üriner inkontinans, mesane kontrolünün kaybıdır. 3 yaşın altındaki çocuklarda tam mesane kontrolünün olmaması normaldir. Çocuklar büyüdükçe mesanelerini daha fazla kontrol edebilirler. Islatma, mesanesini kontrol edecek kadar büyümüş bir çocukta meydana geldiğinde, enürezis olarak bilinir. İdrar kaçırma 4 türde görülebilir.

Bir çocuk aşağıdaki türlerden birine veya daha fazlasına sahip olabilir:

Gündüz enürezisi: Bu gün boyunca süren idrar kaçırmadır.

Gece enürezisi: Bu, gece boyunca altını ıslatma anlamına gelir. En sık görülen türdür.

Birincil enürezis: Bu, bir çocuğun tuvalet eğitimine tam olarak hakim olmadığı durumlarda ortaya çıkar.

İkincil enürezis: Bu, bir çocuğun idrar kaçırma problemini aştığı, ancak daha sonra aynı sorunu yaşadığı döneme geri döndüğü zamandır.

ÇOCUKLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDENLERİ

Çocuklarda idrar kaçırmanın birçok olası nedeni vardır. Gece enürezisinin nedeni genellikle bilinmemektedir.

Ancak aşağıdaki bazı olası faktörler idrar kaçırma sorununa neden olabilir:

– Kaygı

– Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu (DEHB)

– Anne ya da babada idrar kaçırma sorunu

– Mesaneye baskı yapan kabızlık sorunu

– Diyabet

– Uyku sırasında vücutta yeterli antidiüretik hormon (ADH) salgılamaması

– Obstrüktif uyku apnesi (OSA)

– Aşırı aktif mesane

– Daha yavaş fiziksel gelişim

– Küçük mesane

– İdrar yollarında yapısal sorunlar

– Uyurken mesanenin dolu olduğunu hissedememe

– İdrar yolu enfeksiyonu (İYE)

– Çok derin uyku

Gündüz idrar kaçırma problemine ise şunlar neden olabilir:

– Kaygı

– Kafein

– Mesaneye baskı yapan kabızlık

– Tuvalete yeterince sık gitmemek

– Tuvalette yeterince idrar yapmamak

– Aşırı aktif mesane

– Küçük mesane

– İdrar yollarında yapısal sorunlar

– İdrar yolu enfeksiyonu (İYE)