Çocuklarda ishal neden olur? İshal tedavisi…

Çocuklarda ishal neden olur? İshal tedavisi…

Yoğun sıvı kaybına neden olan ishal sıklıkla ateş, mide bulantısı, kusma, kramplar ve dehidrasyon ile ortaya çıkar. Erken dönemde önlem alınmazsa ishal ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Şimdi, çocuklarda ishal neden olur? İshal tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

Çocuklarda ishal yaygın bir problemdir. 1 veya 2 gün sürebilir ve kendi kendine düzelir. İshal 2 günden fazla sürerse, çocuğunuzun daha ciddi bir sorunu olabilir. Peki, Çocuklarda ishal neden olur? İshal tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

İSHAL HAKKINDA

İshal, dışkı sayısındaki bir artış veya daha gevşek dışkı varlığında, birey için normalden daha fazla, yani her gün üçten daha fazla bağırsak hareketi olarak tanımlanmaktadır. Akut ishal, toplam 3 haftadan daha az süren ishaldir. İshal üç haftadan uzun sürerse kronik ishal olarak kabul edilir.

İSHAL BELİRTİLERİ

Çocuklar genellikle ilk önce karın ağrısı çeker, bunu 3-5 gün sürebilen ishal izler. Diğer semptomlar şunları içerebilir:

– Ateş

– İştah kaybı

– Bulantı

– Kusma

– Kilo kaybı

– Susuzluk

ÇOCUKLARDA İSHAL NEDENLERİ

İshal, aşağıdakiler dahil birçok şeyden kaynaklanabilir:

– Bakteriyel enfeksiyon

– Viral enfeksiyon

– Belirli gıdalara karşı hassasiyet (gıda intoleransı)

– Bazı gıdalara karşı bağışıklık sistemi tepkisi (gıda alerjisi)

– Vücuda yiyecek veya su ile giren parazitler

– İlaçlara verilen reaksiyon

– İnflamatuar barsak hastalığı gibi bağırsak hastalıkları

– İrritabl bağırsak sendromu gibi mide ve bağırsakların çalışma biçiminde bir sorun (fonksiyonel barsak bozukluğu)

– Mide veya safra kesesi ameliyatı

İSHAL TEDAVİSİ

Tedavi çocuğunuzun semptomlarına, yaşına, genel sağlığına ve durumun ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olacaktır.

Viral ishal kendi kendine geçer. Bakteriyel ishali olan çocuklarda çoğunlukla antibiyotik tedavisi gerekir. Parazitler her zaman anti-paraziter ilaçlarla tedavi gerektirir.

İshalde genel durumun iyi olduğu, bulantı ve kusmanın olmadığı hastalarda 1 litre kaynatılmış soğutulmuş suya 1 çorba kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı sofra tuzu ve 1 çay kaşığı karbonat konularak karıştırılır ve hazırlanan karışım sık aralıklarla içilir. Sporcu içecekleri, gazlı içecekler, meyve suları ve benzeri içecekler kullanılmamalıdır.

Daha ağır durumlarda kişinin ağızdan beslenemediği durumlarda, ateş ve uzun süren ishal (24 saatten fazla) varsa, hastaneye yatışı sağlanarak damar yolu ile sıvı ve elektrolit takviyesi yapılmalı, dışkı incelemesi yapılarak ishal tedavi planlaması yapılmalıdır.

Doktorunuz size söylemediği sürece çocuğunuza reçetesiz bir ishal önleyici ilaç vermeyin.