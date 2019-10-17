Çocuklarda ishal ve kusmaya ne iyi gelir?

Yaz aylarında sıklıkla görülen ishaller, özellikle 2 yaştan küçük çocuklar için önemli bir sorun. Özellikle ishale kusmanın da eşlik ettiği durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekiyor. Peki, bebeklerde ishal ve kusmaya ne iyi gelir?

Kusma ve ishal her yaşta çocukta sık görülen bir durumdur. Aynı anda başlayabilir veya kusmanın ardından ishal gelebilir. Kusma ve ishalin pek çok nedeni olabilir. Peki, Bebeklerde ishal ve kusmaya ne iyi gelir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

İSHAL VE KUSMA HAKKINDA

İshal ve kusma her yaşta çocukta sık görülen yakınmalardır. Kusma ve ishalin pek çok nedeni olabilir, ancak en sık kusma nedeni sindirim sistemine alınan bir virüs veya yenilen gıdalardır. İshal de en sık yenilen gıdalardan, enfeksiyondan veya antibiyotik alımından ortaya çıkar. Sindirim sistemine giren virüsler, önce kusma ardından ishale yol açarlar.

Dünya Sağlık Örgütü, bir günde üç defadan fazla sulu dışkılamayı ishal olarak tanımlamaktadır. Anne sütüyle beslenen bebeklerde ise her zamankinden daha sık ve sulu dışkılamayı ishal olarak kabul etmektedirler.

İshal çoğunlukla 0-5 yaş grubundaki çocuklarda rastlanan en sık enfeksiyon hastalığıdır. Mide ve bağırsakların iltihabıdır. Özellikle virüs kaynaklı olanlar kendi kendine düzelir.

İshal, neden olan etken ile bulaşmış yiyeceklerin yenmesi, suyun içilmesi, kirli ellerin ağza götürülmesi ile bulaşır. İshal etkeni olan mikroplar doğada insan ve hayvan dışkılarıyla kirlenmiş sularda yaşar.

İSHAL BELİRTİLERİ

– Sulu dışkılama,

– Acil dışkılama isteği ve dışkılamayı tutamama,

– Sık dışkılama,

– Susuzluk,

– Bulantı ve kusma,

– Ateş yükselmesi,

– Halsizlik,

– Karın bölgesinde ağrı ve gaz, ishalin genel belirtileridir.

İSHAL VE KUSMAYA NE İYİ GELİR?

Sindirim sistemine giren virüsler, önce kusma ardından ishale yol açarlar. İshalde çocuğun sıvı kaybını gidermek çok önemlidir. Genel durumu iyi olan ve bol su içebilen çocuklarda ayaktan tedavi yeterli olmaktadır. Eğer çocuk yemek istiyorsa, barsak hareketlerini hızlandırmayacak muz, şeftali, elma, patates, ekmek, pirinç, yoğurt ( özellikle probiyotik yoğurt ) gibi gıdalar verebilirsiniz. Eğer hasta anne sütü alan bir bebekse, emmeyi sürdürmekte fayda vardır, böylece ishali daha kolay atlatacaktır.

Kusma ve ishal durdurucu ilaçlar, doktorlar tarafından genellikle önerilmez. Çünkü; kusma ve ishal vücudun kendini rahatsız eden maddeyi uzaklaştırması için faydalı mekanizmalar olarak kabul edilmektedir.